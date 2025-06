Englands Harvey Elliott lässt sich nach seinem Doppelpack feiern Keystone

Das U21-Nationalteam Englands steht erneut im EM-Final. Beim 2:1-Sieg im Halbfinal gegen die Niederlande konnte sich der Titelverteidiger in Bratislava auf Harvey Elliott verlassen.

Keystone-SDA SDA

Der 22-jährige Offensivspieler vom englischen Meister Liverpool traf doppelt. Elliott brachte die Engländer in der 62. Minute in Führung und erzielte nach dem Ausgleich der Niederländer durch den eingewechselten Noah Ohio (72.) vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit auch den 2:1-Siegtreffer.

Im zweiten Halbfinal stehen sich ab 21.00 Uhr in Kosice mit Deutschland und Frankreich die bislang torgefährlichsten Teams dieser Endrunde gegenüber. Der Final findet am Samstagabend in Bratislava statt.

