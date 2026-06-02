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Polizei musste ausrücken Schlägerei nach Futsal-Final in Bern – zwei Personen verletzt im Spital

Patrick Lämmle

2.6.2026

Der Schweizer Rekordmeister Futsal Minerva gewinnt zum siebten Mal in Folge die Meisterschaft.
Der Schweizer Rekordmeister Futsal Minerva gewinnt zum siebten Mal in Folge die Meisterschaft.
Bild: riechsteiner fotografie / Futsal Minerva

Meister und Cup-Sieger bei den Männern, Meister und Cup-Halbfinalist bei den Frauen: Futsal Minerva dominiert die populäre Hallensportart Futsal seit Jahren. Am Samstag aber spielen sich nach dem Titelgewinn ausserhalb der Halle Wild-West Szenen ab. Die Polizei muss ausrücken.

Patrick Lämmle

02.06.2026, 10:02

02.06.2026, 10:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag krönt sich Futsal Minerva zum neunten Mal zum Schweizer Meister.
  • Nach der erfolgreichen Titelverteidigung kommt es am Samstag in der Nähe der Sporthalle Weissenstein zu heftigen Ausschreitungen.
  • Die Kapo Bern bestätigt einen Polizeieinsatz. Zwei Personen seien mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden.
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Am Sonntag feiert der 2009 gegründete Verein Futsal Minerva aus Bern den neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte, den siebten in Folge. Nach der perfekten Saison, in der Minerva jedes Spiel gewinnt, werden die Feierlichkeiten von Ausschreitungen ausserhalb der Halle überschattet. Es sei zu «zu gewalttätigen Vorfällen» gekommen, «bei denen Personen verletzt wurden», schreibt der Verein in einem am Wochenende veröffentlichten Statement.

Die Kapo Bern bestätigt am Dienstagmorgen gegenüber blue News, dass man am Samstag kurz nach 19.15 Uhr die Meldung erhalten habe, dass es bei der Sportanlage an der Könizstrasse zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. «Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich dort rund ein Dutzend Personen an einer Schlägerei beteiligt.»

Die ausgerückte Polizei habe die Personen trennen können. «Wie der Tathergang genau war, das ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen», sagt der Kapo-Sprecher. «Im Zusammenhang mit der Schlägerei haben wir rund 12 Personen einer Personenkontrolle unterzogen.» Dass es auch Videoaufnahmen der Ausschreitungen gibt, dazu kann der Kapo-Sprecher keine Auskunft geben.

Bei der Schlägerei gab es auch Verletzte. Über den Schweregrad kann die Kapo keine Auskunft geben. «Aber wir können bestätigen, dass zwei Personen mit der Ambulanz ins Spital gebracht wurden.»

Augenzeugen aus dem Minerva-Fanlager sagen gegenüber blue News, dass die Aggressionen von den Gästefans aus Bulle ausgegangen seien. Die Szenen seien angsteinflössend gewesen, so sei etwa eine am Boden liegende Person mit Fusstritten gegen den Kopf traktiert worden.

Futsal Minerva – eine Erfolgsgeschichte

Aus rein sportlicher Sicht ist Futsal Minerva eine Erfolgsgeschichte. Die Dominanz der letzten Jahre ist erdrückend. Die erste Mannschaft der Männer hat in dieser Saison jedes Spiel gewonnen und das Double aus Meisterschaft und Cup gewonnen, so wie schon in den drei Spielzeiten davor.

Futsal Minerva (blaue Trikots) ist der Konkurrenz oft einen Schritt voraus.
Futsal Minerva (blaue Trikots) ist der Konkurrenz oft einen Schritt voraus.
Bild: riechsteiner fotografie / Futsal Minerva

In der abgelaufenen Saison haben zudem auch die Frauen erstmals den Meistertitel gewonnen. Und auch in der zweithöchsten Liga der Männer holt Futsal Minerva, notabene als Aufsteiger, den Pokal. Da nicht zwei Teams desselben Vereins in der höchsten Liga spielen dürfen, steigt die 2. Mannschaft von Futsal Minerva aber nicht in die Swiss Futsal Premier League auf.

Bleibt zu hoffen, dass die Vorfälle bald aufgeklärt werden und sich der Verein wieder auf die sportlichen Ziele konzentrieren kann. Denn man hat grosse Pläne: Minerva träumt davon, die Gruppenphase der Champions League zu überstehen. Es wäre der nächste Meilenstein in der noch jungen Geschichte des Berner Vorzeigevereins.

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