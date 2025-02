Servettes Maéva Clémaron im Zweikampf mit Cristina Carp der Young Boys Keystone

Servette Chênois bleibt auf Kurs, den Titel im Schweizer Cup zu verteidigen. Die Genferinnen gewinnen den Viertelfinal gegen den BSC Young Boys im Penaltyschiessen.

Keystone-SDA, sda SDA

In der Neuauflage des letztjährigen Cupfinals stand es nach 120 Minuten 1:1. Maéva Clémaron hatte Servette in Führung gebracht, Iman Beney für die Bernerinnen ausgeglichen. Dank der besseren Nerven im Penaltyschiessen (5:4) dürfen die Genferinnen auf ihren dritten Titel in Folge hoffen. Sie treffen im Halbfinal auf den FC Basel, der sich mit 1:0 gegen St. Gallen durchsetzte.

Im zweiten Halbfinal vom 12. März trifft der FC Zürich (2:1-Sieg gegen Aarau) auf den NLB-Klub Yverdon-Sport (3:0 gegen FFV Basel).