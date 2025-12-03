Bayern-Star Joshua Kimmich bejubelt nach dem Schlusspfiff den Sieg. Keystone

Titelverteidiger Stuttgart und Bayern München stehen im Cup im Viertelfinal. Die Schwaben setzten sich mit dem in der Schlussphase eingewechselten Leonidas Stergiou beim Zweitligisten Bochum mit 2:0 durch, die Münchner gewannen bei Union Berlin.

Keystone-SDA SDA

Bei Bochum war Philipp Strompf die unglückliche Figur. Der Innenverteidiger-Kollege des Schweizers Noah Loosli traf in der 12. Minute ins eigene Tor und sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für eine Notbremse die Rote Karte.

Ebenfalls unter den letzten acht steht Bayern München. Die Münchner zitterten sich bei Union Berlin zum 3:2-Sieg. Nach einer starken ersten Halbzeit mit zwei Eigentoren und einem Treffer von Harry Kane geriet der Meister in Bedrängnis. Die Berliner trafen zweimal mittels Penalty von Leopold Querfeld.

Die Überraschung vom Mittwoch gelang Holstein Kiel, das das Nordderby beim Hamburger SV im Penaltyschiessen für sich entschied. Der Zweitligist hatte beim Bundesligisten erst in der 118. Minute zum 1:1 ausgeglichen. Im Penaltyschiessen verschossen beim HSV die letzten zwei Schützen, unter ihnen der Schweizer Captain Miro Muheim, dessen Elfmeter von der Latte abprallte.