Schiedsrichter Tobias Thies verletzte sich am Samstag bei GC - Servette - und musste nach wenigen Minuten durch Stefan Horisberger ersetzt werden Keystone

Schiedsrichter Tobias Thies, der am Samstag in der Super-League-Partie GC – Servette (2:2) schon in den ersten Minuten ausgewechselt werden musste, fällt auf unbestimmte Zeit aus.

SDA

Der 32-jährige Aargauer Referee riss während des Spiels die linke Achillessehne. Tobias Thies wurde am Dienstag operiert; der Eingriff verlief erfolgreich.

sda