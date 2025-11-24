  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Einblick in Podcast «Ich weiss nicht, wie man einen Flug selber bucht», sagt Fussball-Star Toni Kroos

Sven Ziegler

24.11.2025

Toni Kroosweiss nicht, wie man einen Flug bucht. 
Toni Kroosweiss nicht, wie man einen Flug bucht. 
Fabian Strauch/dpa

Im Podcast mit seinem Bruder gibt Toni Kroos selten ehrliche Einblicke ins Leben eines Fussballstars. Der Weltmeister erzählt, wie wenig er im Alltag selbst erledigt – und warum ihm das inzwischen unangenehm ist.

Sven Ziegler

24.11.2025, 14:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Toni Kroos sagt, er habe «noch nie einen Flug selbst gebucht» und wisse nicht, wie das geht.
  • Der Ex-Nationalspieler spricht offen über Bequemlichkeiten und Selbstkritik – vieles sei ihm jahrelang abgenommen worden.
  • Kroos beschreibt, wie sehr er im Alltag Unterstützung braucht und warum ihm diese Erkenntnis zunehmend unangenehm ist.
Mehr anzeigen

Toni Kroos hat in seiner Karriere nahezu jeden Titel gewonnen, den es im Clubfussball gibt. Zehn Jahre bei Real Madrid, sechs Champions-League-Triumphe, die WM 2014 – sportlich gehört der 35-Jährige zur absoluten Weltelite. Im Alltag hingegen bewegt sich der langjährige Nationalspieler, wie er selbst sagt, nicht immer auf Profi-Niveau.

In seinem Podcast «Einfach mal Luppen», den Kroos gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt, sprach der Mittelfeldspieler ungewohnt offen über die Bequemlichkeiten seines Lebens – und darüber, wie wenig er manche alltäglichen Dinge je selbst erledigt hat. «Was Reisen angeht, bediene ich komplett das Klischee vom Profifussballer», sagt er. «Ich habe mir noch nie einen Flug selbst gebucht und wüsste nicht, wie das geht.»

«Ich sitze zu Hause und sage: Das ist gut, das ist nicht gut. Den Rest erledigt meine Frau»

Toni Kroos

Fussballer

Für private Ferien habe er stets jemanden, der die Organisation übernehme. Er selbst gebe dann lediglich Feedback: «Ich sitze zu Hause und sage: Das ist gut, das ist nicht gut – schlag mal etwas anderes vor.» Den Rest erledige seine Frau Jessica.

Kroos distanziert sich von anderen Fällen

Kroos beschreibt im Podcast auch eine Seite, die ihn selbst irritiert. Im Urlaub sei er eher derjenige, der sich beschwere, wenn der Fahrer nicht schon bereitstehe. «Wirklich unangenehm», sagt er. «Da wurde man anscheinend zu viele Jahre zu gut behandelt. Da habe ich kein Problem mit Selbstkritik.»

Nach Titel-Gewinn. Toni Kroos bricht total genervt das Interview ab

Nach Titel-GewinnToni Kroos bricht total genervt das Interview ab

Sein Eingeständnis kommt zu einem Zeitpunkt, in dem ehemalige Profis immer wieder öffentlich über Schwierigkeiten nach der Karriere sprechen. Kroos distanziert sich im Podcast denn auch deutlich von Fällen wie jenem des früheren Nationaltorhüters Eike Immel, der selbst von mangelnder Alltagskompetenz berichtete – doch die Parallelen im Grundproblem erkennt er: Ein Leben im Spitzensport führt zu einem Alltag, der vieles ausblendet.

Mehr Fussball-Artikel

Söldner-Check. Manzambi trifft gegen Bayern, Embolo gegen Ex-Klub – und Zakaria fliegt vom Platz

Söldner-CheckManzambi trifft gegen Bayern, Embolo gegen Ex-Klub – und Zakaria fliegt vom Platz

Keine Zukunft bei Red Bull?. Hoeness über Klopp: «Glaube nicht, dass er das ewig macht»

Keine Zukunft bei Red Bull?Hoeness über Klopp: «Glaube nicht, dass er das ewig macht»

Traum-Fallrückzieher im Video. Cristiano Ronaldo schiesst mit 40 Jahren dieses sensationelle Tor

Traum-Fallrückzieher im VideoCristiano Ronaldo schiesst mit 40 Jahren dieses sensationelle Tor

Meistgelesen

Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen
Hunderte Kündigungen und wohl weitere Programm-Einschnitte – was der SRG-Kahlschlag bedeutet
Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils
Frau rettet verletzten Hirsch – dann tötet er sie
Stilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm