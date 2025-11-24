Toni Kroosweiss nicht, wie man einen Flug bucht. Fabian Strauch/dpa

Im Podcast mit seinem Bruder gibt Toni Kroos selten ehrliche Einblicke ins Leben eines Fussballstars. Der Weltmeister erzählt, wie wenig er im Alltag selbst erledigt – und warum ihm das inzwischen unangenehm ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Toni Kroos sagt, er habe «noch nie einen Flug selbst gebucht» und wisse nicht, wie das geht.

Der Ex-Nationalspieler spricht offen über Bequemlichkeiten und Selbstkritik – vieles sei ihm jahrelang abgenommen worden.

Kroos beschreibt, wie sehr er im Alltag Unterstützung braucht und warum ihm diese Erkenntnis zunehmend unangenehm ist. Mehr anzeigen

Toni Kroos hat in seiner Karriere nahezu jeden Titel gewonnen, den es im Clubfussball gibt. Zehn Jahre bei Real Madrid, sechs Champions-League-Triumphe, die WM 2014 – sportlich gehört der 35-Jährige zur absoluten Weltelite. Im Alltag hingegen bewegt sich der langjährige Nationalspieler, wie er selbst sagt, nicht immer auf Profi-Niveau.

In seinem Podcast «Einfach mal Luppen», den Kroos gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt, sprach der Mittelfeldspieler ungewohnt offen über die Bequemlichkeiten seines Lebens – und darüber, wie wenig er manche alltäglichen Dinge je selbst erledigt hat. «Was Reisen angeht, bediene ich komplett das Klischee vom Profifussballer», sagt er. «Ich habe mir noch nie einen Flug selbst gebucht und wüsste nicht, wie das geht.»

«Ich sitze zu Hause und sage: Das ist gut, das ist nicht gut. Den Rest erledigt meine Frau» Toni Kroos Fussballer

Für private Ferien habe er stets jemanden, der die Organisation übernehme. Er selbst gebe dann lediglich Feedback: «Ich sitze zu Hause und sage: Das ist gut, das ist nicht gut – schlag mal etwas anderes vor.» Den Rest erledige seine Frau Jessica.

Kroos distanziert sich von anderen Fällen

Kroos beschreibt im Podcast auch eine Seite, die ihn selbst irritiert. Im Urlaub sei er eher derjenige, der sich beschwere, wenn der Fahrer nicht schon bereitstehe. «Wirklich unangenehm», sagt er. «Da wurde man anscheinend zu viele Jahre zu gut behandelt. Da habe ich kein Problem mit Selbstkritik.»

Sein Eingeständnis kommt zu einem Zeitpunkt, in dem ehemalige Profis immer wieder öffentlich über Schwierigkeiten nach der Karriere sprechen. Kroos distanziert sich im Podcast denn auch deutlich von Fällen wie jenem des früheren Nationaltorhüters Eike Immel, der selbst von mangelnder Alltagskompetenz berichtete – doch die Parallelen im Grundproblem erkennt er: Ein Leben im Spitzensport führt zu einem Alltag, der vieles ausblendet.