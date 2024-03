Kroos über DFB-Comeback: «Heim-EM ist ein Riesenerlebnis» Toni Kroos hat sich seine Entscheidung zur Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft nicht leicht gemacht, wie er im Interview festhält. 07.03.2024

Vor der Heim-EM wird Toni Kroos sein Comeback im deutschen Nationalteam geben. Der Mittelfeldstar von Real Madrid spricht über die Entscheidungsfindung – und längere Telefonate.

Toni Kroos hat sich seine Entscheidung zur Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft nicht leicht gemacht. «Es hat ein bisschen gedauert», so der 34-Jährige nach dem Viertelfinaleinzug mit Real Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League über den Prozess der Entscheidung. Er habe alle Eventualitäten abgewogen.

«Es gab Gründe, warum ich mich entschieden hatte, nicht mehr zu spielen. Aber dann gibt es natürlich Gründe, wenn einen der Bundestrainer anruft, wenn man auch sieht, wie die letzten Jahre gelaufen sind. Es ist und bleibt eine Heim-EM, ein Riesenerlebnis, das lässt keinen aktiven Fussballer kalt.»

Es seien vor der Entscheidung nicht viele Telefonate mit dem Coach gewesen, «dafür waren sie einen Tick länger», berichtete Kroos schmunzelnd. «So habe ich versucht, alles abzuwägen, einzuschätzen, und am Ende bin ich zu einem Ja gekommen.»

Kroos war nach der EM 2021 und 106 Länderspielen aus dem DFB-Team zurückgetreten. Vor zwei Wochen erklärte der Mittelfeldspieler seine Rückkehr in die DFB-Auswahl. Schon bei den Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande im März wird er für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auflaufen. Im dritten Gruppenspiel spielen Kroos & Co. gegen die Nati.

SB10/DPA