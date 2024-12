Granit Xhaka oder Jamal Musiala – wer scheidet heute Abend aus dem DFB-Pokal aus? Bild: Imago

Auf dieses K.o.-Spiel schauen die Fussballfans: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ist das gefühlte deutsche Pokalendspiel im Achtelfinale. Ein Vorab-Blick auf die Mannschaftsteile.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Achtelfinal des DFB-Pokals (20.45 Uhr in der Allianz Arena) kommt es zum gefühlten Endspiel zwischen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger Bayer Leverkusen.

Bayern-Goalie Manuel Neuer äussert sich vor dem Direktduell angriffslustig: «Wir kennen diese Drucksituationen.»

Die beiden Teams sind gespickt mit Superstars. Doch wer ist in Topform und wer fällt aus? Die Mannschaftsteile der beiden Rivalen im Vergleich. Mehr anzeigen

Xabi Alonso spricht von «einem Top-Top-Spiel». Tatsächlich ist das Mega-Achtelfinale zwischen Rekordpokalsieger FC Bayern und Titelverteidiger Bayer Leverkusen heute Abend (20.45 Uhr) in der Münchner Fussball-Arena ein Kräftemessen, in dem alleine der Sieg zählt.

Ein Unentschieden wie beim Kampf um Bundesliga-Punkte Ende November ist diesmal nicht möglich. Der Verlierer ist raus – und damit der erste Titel der Saison futsch. Vorab lohnt sich ein Blick auf die Mannschaftsteile und auf grosse Duelle wie das der DFB-Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz.

Torhüter

Nach sieben Zu-Null-Siegen musste Bayern-Kapitän Manuel Neuer beim 1:1 in Dortmund erstmals wieder ein Gegentor hinnehmen. Der Schuss von BVB-Angreifer Jamie Gittens rauschte aus spitzem Winkel über Neuers Kopf ins Tor. Der 38-Jährige verhinderte dafür nach der Pause das 0:2, als er einen Schuss von Marcel Sabitzer glänzend mit dem Bein parierte. Neuer äusserte sich angriffslustig vor dem Duell mit Bayer: «Wir kennen diese Drucksituationen.»

Lukas Hradecky ist die unangefochtene Nummer 1 in Leverkusen. Im Pokal hat bislang allerdings Vertreter Matej Kovar gespielt. Von 20 Pflichtspielen absolvierte Hradecky 15, Kovar spielte zweimal in der Champions League und ersetzte den Finnen einmal in der Liga. Alonso verriet nicht, ob Kovar auch weiterhin im DFB-Pokal spielt oder ob er auf seinen zuverlässigen Stammkeeper vertraut.

Abwehr

Kompanys neuer, dominanter und unterhaltsamer Hurrastil wurde defensiv zeitweise zum Harakiri-Fussball. Doch seit dem 1:4 in Barcelona haben die Münchner mit ein paar Anpassungen ein Abwehrbollwerk entwickelt, in dem gerade Dayot Upamecano und Minjae Kim von Fehlerteufeln zu guten Zweikämpfern mutierten. Stoppen sie auch Bayer-Torjäger Patrik Schick?

Der konstanteste Mannschaftsteil des Meisters: Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, der gerne zu den Bayern wechseln möchte zur nächsten Saison, und Piero Hincapie standen in allen Ligaspielen auf dem Platz. Sie gelten als souveränes und eingespieltes Trio, das noch durch Nordi Mukiele ergänzt wird. Auf den Aussenpositionen stehen in Jeremie Frimpong und Alejandro Grimaldo zwei sehr offensive und torgefährliche Verteidiger.

Mittelfeld

Beim 1:1 um Punkte in München Ende September war es Aleksandar Pavlovic, der Leverkusens Führung durch Robert Andrich ausglich. Das Wiedersehen im Pokal kommt für den 20-Jährigen nach einem Schlüsselbeinbruch noch einen Tick zu früh. Leon Goretzka sass vor zwei Monaten 90 Minuten auf der Bank. Doch aktuell ist der Nationalspieler a.D. wieder gefragt bei Bayern und bildet wie einst ein funktionstüchtiges Gespann mit Joshua Kimmich auf der Doppel-Sechs. Kimmich lenkt das Spiel, Goretzka bringt Dynamik ein.

Leverkusens defensives Mittelfeld ist so exquisit bestückt, dass immer mindestens ein Mittelfeldspieler auf die Bank muss. Granit Xhaka ist als Denker, Lenker und manchmal sogar als Torschütze gesetzt. Neben ihm könnten der zweikampfstarke Exequiel Palacios oder Andrich spielen, beide auch als Achter. Zudem steht noch Aleix Garcia als zentraler defensiver Mittelfeldspieler zur Verfügung. Der 27-Jährige stand in der Liga aber erst viermal in der Startelf.

Offensive

Na klar, die Frage aller Bayern-Fragen lautet: Wer ersetzt den verletzten Harry Kane (20 Saisontore)? Kompany nannte Müller, Tel, Gnabry, Olise und Sané als Optionen. Der grösste Münchner Offensivtrumpf heisst freilich aktuell Jamal Musiala. Zehn Tore hat der 21-Jährige in dieser Saison erzielt. Gefürchtet und bewundert wird der Nationalspieler plötzlich auch als Kopfballungeheuer. «Jamal ist ein Topspieler und sehr wichtig für den FC Bayern», sagte Leverkusens Coach Xabi Alonso voller Anerkennung.

Musiala gegen Wirtz – das wird ein grosser Hingucker in der Allianz Arena. Und Alonsos Wunsch beim Kräftemessen der gleichaltrigen DFB-Jungstars ist klar: «Wir erwarten den besten Flo.» Wirtz ist das grosse Schwungrad im Bayer-Spiel, er schiesst Tore und er bereitet Tore vor. Gerade auch für Schick, der mit dem Lauf von vier Toren in den letzten sechs Pflichtspielen in den grossen Pokalabend geht. «Patrik ist in einem Top-Moment», sagt Alonso.

