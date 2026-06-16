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Frankreich Toppmöller wird Trainer in Lens

SDA

16.6.2026 - 09:54

Dino Toppmöller übernimmt das Traineramt beim französischen Spitzenklub Lens
Dino Toppmöller übernimmt das Traineramt beim französischen Spitzenklub Lens
Keystone

Dino Toppmöller findet einen neuen Job. Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt erhält bei Lens einen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Nordfrankreich mitteilt.

Keystone-SDA

16.06.2026, 09:54

Toppmöller war im Januar beim Bundesligisten Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der 45-Jährige folgt in Lens auf Pierre Sage, der als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechselt.

Lens landete in der abgelaufenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain auf Platz 2 und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen.

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