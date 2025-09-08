  1. Privatkunden
Nati-Noten Tor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

Patrick Lämmle

8.9.2025

Breel Embolo wird nach seinem Treffer zum 2:0 von den Teamkollegen gefeiert.
Breel Embolo wird nach seinem Treffer zum 2:0 von den Teamkollegen gefeiert.
IMAGO/Steinsiek.ch

Was für eine weitere Top-Leistung! Auch im zweiten WM-Qualispiel gegen Slowenien spielt das Team von Murat Yakin überragend. Breel Embolo trifft dabei zum fünften Mal in Folge in der Nati. Die Noten.

Andreas Böni

08.09.2025, 22:58

08.09.2025, 23:02

Note:  5

Tor

Gregor Kobel

Der Dortmund-Goalie spielt zum dritten Mal in Folge zu Null. Er ist in der Nati angekommen: Seine Ausstrahlung ist eine andere als in den ersten Länderspielen. Lenkt Sesko-Schuss (65.) um den Pfosten.

Note:  4.5

Abwehr

Silvan Widmer

Schöne Direktabnahme, als er Oblak zu einer Parade zwingt (17.). Man spürt kaum, dass er in Mainz nicht Stammspieler ist – der Verteidiger macht eine gute Partie.

Note:  5.5

Abwehr

Nico Elvedi

In der Anfangsphase gefällige Spieleröffnungen – und dann das 1:0 per Kopf. Der Gladbach-Verteidiger ist zurück wie zu seinen besten Zeiten in der Nati.

Note:  5

Abwehr

Manuel Akanji

Der Fels in der Brandung, Slowenen-Star Sesko hat kein Brot gegen den Inter-Star. Es ist nicht zu spüren, dass er noch nicht viele Spiele in den Beinen hat – starke Leistung.

Note:  5

Abwehr

Ricardo Rodriguez

Nach hinten hat der Söldner von Betis Sevilla nicht den Hauch eines Problems. Beeindruckend, wie er sein Stellungsspiel perfektioniert hat.

Granit Xhaka, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5

Mittelfeld

Granit Xhaka

Eine unaufgeregte und souveräne Leistung im zentralen Mittelfeld. Hält die Fäden zusammen und setzt die richtigen Aktionen nach vorne. Top-seriöse und gute Leistung.

Note:  5

Mittelfeld

Remo Freuler

Er gibt eine grossartige Vorlage zum 3:0 von Dan Ndoye. Ansonsten stopft der Mann von Bologna viele Löcher, erobert Bälle und läuft für seine Teamkollegen. 

Fabian Rieder Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  4.5

Mittelfeld

Fabian Rieder

Er sucht den Einstieg ins Spiel manchmal. Scheitert in der 32. Minute am stark reagierenden Oblak. Danach bereitet er das 2:0 von Embolo per Eckball vor.

Ruben Vargas Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5

Sturm

Ruben Vargas

Massflanke zum 1:0 von Elvedi. Der Mann von Sevilla bringt die Slowenen-Abwehr immer wieder durcheinander und verpasst zudem einmal knapp (21.). Gute Leistung.

Dan Ndoye, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5

Sturm

Dan Ndoye

Verpasst erst das 2:0 sehr knapp, als er mutig in den Abschluss geht (23.) – dann macht er halt 15 Minuten später das 3:0. Er ist mehr als ein fixer Wert für diese Nati geworden.

Breel Embolo, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  6

Sturm

Breel Embolo

Hat der Mann wirklich kaum Spielpraxis? Unglaublich, wie er sich in die Zweikämpfe haut. Er trifft zum 5. Mal in der Nati in Folge, das schaffte zuletzt Alex Frei vor 20 Jahren. Nun hat er drei Tore in zwei WM-Qualifikationsspielen auf dem Konto – sein neuer Klub Rennes kann sich auf ihn freuen.

Eingewechselte Spieler

Note: 

Mittelfeld

Michel Aebischer

Kommt in der 62. Minute für Fabian Rieder. Zu kurz für eine Bewertung.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
Note: 

Sturm

Johan Manzambi

Kommt in der 62. Minute für Ruben Vargas. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: 

Abwehr

Isaac Schmidt

Kommt in der 62. Minute für Silvan Widmer. zu kurz für eine Bewertung.

Note: 

Mittelfeld

Denis Zakaria

Kommt in der 78. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
Note: 

Mittelfeld

Simon Sohm

Kommt in der 90. Minute für Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.

Fussball-News

Pressekonferenz im Stream. Das sagt Nati-Coach Murat Yakin nach dem Sieg über Slowenien

Pressekonferenz im StreamDas sagt Nati-Coach Murat Yakin nach dem Sieg über Slowenien

WM-Quali-Wahnsinn. Italien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

WM-Quali-WahnsinnItalien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

Furioser WM-Quali-Auftakt. Abgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Furioser WM-Quali-AuftaktAbgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

WM-Quali. Tunesien qualifiziert sich in der 94. Minute für die Weltmeisterschaft

WM-QualiTunesien qualifiziert sich in der 94. Minute für die Weltmeisterschaft

Gattuso schlug Italien-Stars zum Sieg. Raspadori schildert Pausen-Ansprache: «Ich hab einen auf den Nacken bekommen»

Gattuso schlug Italien-Stars zum SiegRaspadori schildert Pausen-Ansprache: «Ich hab einen auf den Nacken bekommen»