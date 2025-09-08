Breel Embolo wird nach seinem Treffer zum 2:0 von den Teamkollegen gefeiert. IMAGO/Steinsiek.ch

Was für eine weitere Top-Leistung! Auch im zweiten WM-Qualispiel gegen Slowenien spielt das Team von Murat Yakin überragend. Breel Embolo trifft dabei zum fünften Mal in Folge in der Nati. Die Noten.

Note: 5 Tor Gregor Kobel

Der Dortmund-Goalie spielt zum dritten Mal in Folge zu Null. Er ist in der Nati angekommen: Seine Ausstrahlung ist eine andere als in den ersten Länderspielen. Lenkt Sesko-Schuss (65.) um den Pfosten.

Note: 4.5 Abwehr Silvan Widmer

Schöne Direktabnahme, als er Oblak zu einer Parade zwingt (17.). Man spürt kaum, dass er in Mainz nicht Stammspieler ist – der Verteidiger macht eine gute Partie.

Note: 5.5 Abwehr Nico Elvedi

In der Anfangsphase gefällige Spieleröffnungen – und dann das 1:0 per Kopf. Der Gladbach-Verteidiger ist zurück wie zu seinen besten Zeiten in der Nati.

Note: 5 Abwehr Manuel Akanji

Der Fels in der Brandung, Slowenen-Star Sesko hat kein Brot gegen den Inter-Star. Es ist nicht zu spüren, dass er noch nicht viele Spiele in den Beinen hat – starke Leistung.

Note: 5 Abwehr Ricardo Rodriguez

Nach hinten hat der Söldner von Betis Sevilla nicht den Hauch eines Problems. Beeindruckend, wie er sein Stellungsspiel perfektioniert hat.

Note: 5 Mittelfeld Granit Xhaka

Eine unaufgeregte und souveräne Leistung im zentralen Mittelfeld. Hält die Fäden zusammen und setzt die richtigen Aktionen nach vorne. Top-seriöse und gute Leistung.

Note: 5 Mittelfeld Remo Freuler

Er gibt eine grossartige Vorlage zum 3:0 von Dan Ndoye. Ansonsten stopft der Mann von Bologna viele Löcher, erobert Bälle und läuft für seine Teamkollegen.

Note: 4.5 Mittelfeld Fabian Rieder

Er sucht den Einstieg ins Spiel manchmal. Scheitert in der 32. Minute am stark reagierenden Oblak. Danach bereitet er das 2:0 von Embolo per Eckball vor.

Note: 5 Sturm Ruben Vargas

Massflanke zum 1:0 von Elvedi. Der Mann von Sevilla bringt die Slowenen-Abwehr immer wieder durcheinander und verpasst zudem einmal knapp (21.). Gute Leistung.

Note: 5 Sturm Dan Ndoye

Verpasst erst das 2:0 sehr knapp, als er mutig in den Abschluss geht (23.) – dann macht er halt 15 Minuten später das 3:0. Er ist mehr als ein fixer Wert für diese Nati geworden.

Note: 6 Sturm Breel Embolo

Hat der Mann wirklich kaum Spielpraxis? Unglaublich, wie er sich in die Zweikämpfe haut. Er trifft zum 5. Mal in der Nati in Folge, das schaffte zuletzt Alex Frei vor 20 Jahren. Nun hat er drei Tore in zwei WM-Qualifikationsspielen auf dem Konto – sein neuer Klub Rennes kann sich auf ihn freuen.

Eingewechselte Spieler

Note: – Mittelfeld Michel Aebischer

Kommt in der 62. Minute für Fabian Rieder. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Sturm Johan Manzambi

Kommt in der 62. Minute für Ruben Vargas. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Abwehr Isaac Schmidt

Kommt in der 62. Minute für Silvan Widmer. zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Denis Zakaria

Kommt in der 78. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Simon Sohm

Kommt in der 90. Minute für Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.