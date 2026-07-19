Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko geht als die bislang torreichste in die Annalen ein, was in Anbetracht der Aufstockung auf 48 Mannschaften wenig überrascht.

Das Spiel um Platz 3 war mit zehn Treffern (6:4 für England) das torreichste des Turniers

Insgesamt fielen in den 104 Spielen des Turniers 308 Treffer. Der bisherige Rekord lag bei 172 Toren, aufgestellt vor vier Jahren in Katar und bei lediglich 64 Partien.

Durchschnittlich fielen in den USA, Kanada und Mexiko 2,96 Tore pro Spiel. Letztmals mehr waren es 1970 (2,97). Vor vier Jahren in Katar gab es 2,69 Tore pro Spiel.