  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Nicht zielführend» Deutschlands Torwartdebatte nervt Coach Nagelsmann

Redaktion blue Sport

14.10.2025 - 13:30

Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann hat genug von den Goalie-Diskussionen rund ums Nationalteam.
Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann hat genug von den Goalie-Diskussionen rund ums Nationalteam.
Bild: Keystone

Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor diskutiert. Der Bundestrainer hat dafür kein Verständnis. Oliver Baumann, die aktuelle Nummer eins, lässt sich in der WM-Frage nicht locken.

DPA, Redaktion blue Sport

14.10.2025, 13:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Deutschland ist in der WM-Qualifikation wieder in der Erfolgsspur und grüsst nach dem knappen 1:0-Sieg in Nordirland von der Tabellenspitze der Gruppe A.
  • Obwohl das DFB-Team zuletzt zweimal ohne Gegentor bleibt, ist die Torwartdebatte allgegenwärtig, was Trainer Julian Nagelsmann nicht verstehen kann.
  • «Meines Wissens ist Manu Neuer zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren», sagt Nagelsmann auf die Thematik angesprochen.
Mehr anzeigen

Julian Nagelsmann ist die andauernde Torwart-Debatte leid. Oliver Baumann reagierte als aktuelle Nummer eins auf die bohrenden Fragen aber so cool wie bei seinem Auftritt für die Nationalmannschaft im Windsor Park von Belfast. Ob er denn nun nicht Ansprüche stellen könne, als Nummer eins zur Fussball-WM 2026 zu fahren, wurde der 35-Jährige nach dem 1:0 gefragt? 

«Da würde ich appellieren, dass wir die kurzfristigen Ziele angehen sollen. Für mich ist es so, dass ich so eine Leistung wie heute abliefern möchte», sagte der Schlussmann der TSG Hoffenheim nach dem Sieg in Nordirland. Das WM-Ticket zähle für ihn, nicht die persönliche WM-Perspektive. 

WM-Qualifikation. Woltemade schiesst Deutschland zum Sieg ++ Frankreich spielt Remis

WM-QualifikationWoltemade schiesst Deutschland zum Sieg ++ Frankreich spielt Remis

Baumann liess sich also nicht locken und vermied jeden Vergleich mit seinen Vorgängern als Nummer eins im Tor, dem derzeit verletzten Marc-André ter Stegen oder 2014er-Weltmeister Manuel Neuer, über dessen mögliche Rückkehr seit Wochen debattiert wird. 

Für Julian Nagelsmann war die Leistung Baumanns beim hart erkämpften Arbeitssieg auch ein Grund, zum wiederholten Male sein Unverständnis über jede Torwart-Diskussion auszudrücken. Als «nicht zielführend» bezeichnete der Bundestrainer diese. «Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt», sagte Nagelsmann beim TV-Sender RTL und zeigte sich zufrieden mit den Leistungen Baumanns. 

Sonderlich emotional wirkte der Team-Senior aber nicht – eher abgeklärt. In seinen acht Länderspielen seit Oktober 2024 spielte er viermal zu null. «Wie immer erwähnt, ich möchte der Mannschaft helfen. Ich weiss, für euch ist es langweilig, aber für mich fühlt es sich extrem gut an», sagte er. 

Keine Niederlagen wegen Torhütern

«In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten», betonte Nagelsmann und stellte klar: «Wir haben aktuell kein Torwartproblem.» 

In Nordirland rettete Routinier Baumann speziell in der Schlussphase den Sieg. Das wollte auch Jonathan Tah hervorheben. «Als Mannschaft bekommen wir gar nicht so viel von der Situation mit. Ich kann nur sagen, dass Olli es überragend gemacht hat. Man hat das Gefühl, da ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann. Auch in brenzligen Situationen», sagte der Bayern-Verteidiger. 

Die Diskussion sei für keinen von Vorteil. «Ich glaube, auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei Bayern braucht für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu auch zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren», ergänzte Nagelsmann.

Das könnte dich auch interessieren

Yakin: «Wir hatten Mühe in der Offensive, aber wir können zufrieden sein»

Yakin: «Wir hatten Mühe in der Offensive, aber wir können zufrieden sein»

13.10.2025

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

13.10.2025

Meistgelesen

Trump ziert Magazin-Cover – und regt sich auf +++ Obama spricht über Einsatz der Nationalgarde
Erster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund
Prozess gegen Pleite-Investor Benko nach nur zwei Stunden vertagt
Pia Sundhage will als Nati-Trainerin weitermachen
Im Ausland gefeiert, doch daheim läuft es für Trump gar nicht rund

Mehr aus dem Ressort

Unter einer Bedingung. Pia Sundhage will als Nati-Trainerin weitermachen

Unter einer BedingungPia Sundhage will als Nati-Trainerin weitermachen

Tierischer Flitzer. Ratte stört WM-Quali-Spiel – Courtois' Fangversuch misslingt

Tierischer FlitzerRatte stört WM-Quali-Spiel – Courtois' Fangversuch misslingt

Vernichtende Kritik. Angezählter Schweden-Trainer kassiert Prügel ohne Ende

Vernichtende KritikAngezählter Schweden-Trainer kassiert Prügel ohne Ende

«Bemerkenswert, was Kosovo leistet». Jetzt droht der Nati ein emotionales Finalspiel in Pristina

«Bemerkenswert, was Kosovo leistet»Jetzt droht der Nati ein emotionales Finalspiel in Pristina

WM-Ticket muss warten. Zwei Schweizer ungenügend – die Nati-Noten zur Nullnummer in Slowenien

WM-Ticket muss wartenZwei Schweizer ungenügend – die Nati-Noten zur Nullnummer in Slowenien