Toto Schillaci (Mitte), italienischer WM-Held der WM 1990 in Italien, ist im Alter von 59 Jahren an Krebs verstorben Keystone

Er war eine der prägendsten Figuren der Fussball-WM 1990. Jetzt ist Toto Schillaci mit nur 59 Jahren an Krebs gestorben.

SDA

Der Italiener Toto Schillaci – einer der Helden der Fussball-WM 1990 – erlag in einem Krankenhaus in Siziliens Hauptstadt Palermo den Folgen einer Krebserkrankung, wie seine Familie mitteilte. Salvatore «Toto» Schillaci, der für Inter Mailand und Juventus Turin stürmte, litt seit Jahren an Krebs.

Bei der Heim-WM 1990 wurde Schillaci als bester Spieler ausgezeichnet, ausserdem gelangen ihm sechs Tore, womit er Torschützenkönig wurde. Die Sportzeitung «Gazzetto dello Sport» würdigte Schillaci am Mittwoch als «Bomber delle Notti Magiche» ("Bomber der Magischen Nächte"). Italien verlor 1990 den WM-Halbfinal gegen Argentinien, Weltmeister wurde Deutschland.

