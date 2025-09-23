Tränen bei Dembélé: Ballon-d'Or-Gewinner zeigt grosse Gefühle - Gallery Ousmane Dembélé dankt seiner Mutter. Bild: imago Gewinner des Goldenen Balls: Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain. Bild: dpa Auch als Persönlichkeit gereift: Ausnahmefussballer Ousmane Dembélé. Bild: dpa Tränen bei Dembélé: Ballon-d'Or-Gewinner zeigt grosse Gefühle - Gallery Ousmane Dembélé dankt seiner Mutter. Bild: imago Gewinner des Goldenen Balls: Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain. Bild: dpa Auch als Persönlichkeit gereift: Ausnahmefussballer Ousmane Dembélé. Bild: dpa

Ousmane Dembélé steigt in den Fussball-Olymp auf. In seinen emotionalen Dank schliesst er viele ein – auch seine Ex-Klubs Rennes, Dortmund und Barcelona.

DPA, Redaktion blue Sport dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ousmane Dembélé hat in Paris den Ballon d’Or gewonnen und zeigte sich bei der Gala sichtlich emotional.

In seiner Dankesrede würdigte er frühere Vereine, PSG-Trainer Luis Enrique, Nationalcoach Didier Deschamps und besonders seine Familie.

Mit dem Titel setzte er sich im erwarteten Duell gegen Barcelonas Jungstar Lamine Yamal durch. Mehr anzeigen

Ousmane Dembélé wischte sich erst den Schweiss von der Stirn und dann immer wieder Tränen aus den Augen. Frankreichs Fussball-Star hat nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Ballon d'Or grosse Gefühle gezeigt. Die Auszeichnung des Offensivspielers von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde zum emotionalen Höhepunkt im edlen Théâtre du Châtelet.

Dembélé dankt auch dem BVB

«Unglaublich» sei das für ihn, sagte Dembélé, der in dem schicken Saal in Paris frenetisch gefeiert wurde. Er finde kaum Worte, meinte der 28-Jährige. Er sei ein «bisschen aufgeregt». Dass er den Goldenen Ball vom brasilianischen Ex-Weltfussballer Ronaldinho entgegennehmen dürfe, sei etwas ganz Besonderes.

In seinen Dank schloss Dembélé viele ein: die Ex-Clubs Stade Rennes, BVB und FC Barcelona; seinen Vereinscoach Luis Enrique oder auch Nationaltrainer Didier Deschamps; und natürlich die Familie. Als er seiner Mutter dankte, konnte der Weltmeister von 2018 die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Ousmane Dembélé in têars as he gives his speech after receiving his Ballon d’Or trophy pic.twitter.com/odcdNBFnRX — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) September 22, 2025

Lamine Yamal ausgestochen

Champions League, Meisterschaft, Pokal, Supercup – abgesehen von der Club-WM hatte Dembélé mit PSG in der vergangenen Saison alles abgeräumt. Sein grosses fussballerisches Potenzial war schon zu Dortmunder Zeiten, wo er 2016/2017 spielte, unbestritten. Inzwischen ist der Edeltechniker aber auch persönlich gereift. Der Gewinn des Ballon d'Or war keine grosse Überraschung.

Wie von vielen Experten erwartet, hatte Dembélé das Rennen bei der von der Zeitschrift «France Football» und der europäischen Fussball-Union UEFA organisierten Journalisten-Wahl mit Lamine Yamal unter sich ausgemacht – und sich gegen den spanischen Jungstar aus Barcelona letztlich durchgesetzt.