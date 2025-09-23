  1. Privatkunden
Ballon-d'Or-Sieger wird emotional Als Dembélé seiner Mama dankt, kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten

dpa

23.9.2025 - 07:50

Tränen bei Dembélé: Ballon-d'Or-Gewinner zeigt grosse Gefühle - Gallery
Tränen bei Dembélé: Ballon-d'Or-Gewinner zeigt grosse Gefühle - Gallery. Ousmane Dembélé dankt seiner Mutter.

Ousmane Dembélé dankt seiner Mutter.

Bild: imago

Tränen bei Dembélé: Ballon-d'Or-Gewinner zeigt grosse Gefühle - Gallery. Gewinner des Goldenen Balls: Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain.

Gewinner des Goldenen Balls: Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain.

Bild: dpa

Tränen bei Dembélé: Ballon-d'Or-Gewinner zeigt grosse Gefühle - Gallery. Auch als Persönlichkeit gereift: Ausnahmefussballer Ousmane Dembélé.

Auch als Persönlichkeit gereift: Ausnahmefussballer Ousmane Dembélé.

Bild: dpa

Ousmane Dembélé steigt in den Fussball-Olymp auf. In seinen emotionalen Dank schliesst er viele ein – auch seine Ex-Klubs Rennes, Dortmund und Barcelona.

,

DPA, Redaktion blue Sport

23.09.2025, 07:50

23.09.2025, 07:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ousmane Dembélé hat in Paris den Ballon d’Or gewonnen und zeigte sich bei der Gala sichtlich emotional.
  • In seiner Dankesrede würdigte er frühere Vereine, PSG-Trainer Luis Enrique, Nationalcoach Didier Deschamps und besonders seine Familie.
  • Mit dem Titel setzte er sich im erwarteten Duell gegen Barcelonas Jungstar Lamine Yamal durch.
Mehr anzeigen

Ousmane Dembélé wischte sich erst den Schweiss von der Stirn und dann immer wieder Tränen aus den Augen. Frankreichs Fussball-Star hat nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Ballon d'Or grosse Gefühle gezeigt. Die Auszeichnung des Offensivspielers von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde zum emotionalen Höhepunkt im edlen Théâtre du Châtelet.

Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren

Ballon d'Or 2025Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren

Dembélé dankt auch dem BVB

«Unglaublich» sei das für ihn, sagte Dembélé, der in dem schicken Saal in Paris frenetisch gefeiert wurde. Er finde kaum Worte, meinte der 28-Jährige. Er sei ein «bisschen aufgeregt». Dass er den Goldenen Ball vom brasilianischen Ex-Weltfussballer Ronaldinho entgegennehmen dürfe, sei etwas ganz Besonderes. 

In seinen Dank schloss Dembélé viele ein: die Ex-Clubs Stade Rennes, BVB und FC Barcelona; seinen Vereinscoach Luis Enrique oder auch Nationaltrainer Didier Deschamps; und natürlich die Familie. Als er seiner Mutter dankte, konnte der Weltmeister von 2018 die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Lamine Yamal ausgestochen

Champions League, Meisterschaft, Pokal, Supercup – abgesehen von der Club-WM hatte Dembélé mit PSG in der vergangenen Saison alles abgeräumt. Sein grosses fussballerisches Potenzial war schon zu Dortmunder Zeiten, wo er 2016/2017 spielte, unbestritten. Inzwischen ist der Edeltechniker aber auch persönlich gereift. Der Gewinn des Ballon d'Or war keine grosse Überraschung.

Wie von vielen Experten erwartet, hatte Dembélé das Rennen bei der von der Zeitschrift «France Football» und der europäischen Fussball-Union UEFA organisierten Journalisten-Wahl mit Lamine Yamal unter sich ausgemacht – und sich gegen den spanischen Jungstar aus Barcelona letztlich durchgesetzt.

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Für PSG-Trainer Luis Enrique kann es bei der Wahl zum besten Fussballer der Welt nur einen Sieger geben: Ousmane Dembélé.

22.09.2025

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé blickt auf seine bisherige Karriere und verrät, wie er als kleiner Junge zum Fussball gefunden hat.

01.05.2024

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.

18.09.2025

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

