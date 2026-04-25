Oliver Glasner (links) und Andoni Iraola stehen bei den Topklubs ganz oben auf der Wunschliste. IMAGO/Action Plus

Ob Manchester, London oder Madrid, in diesen Städten gibt es im Sommer Trainerjobs zu vergeben. Hier gibt es eine Auswahl der spannendsten Trainer, die bei den europäischen Top-Klubs ganz oben auf der Liste stehen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Topklubs müssen nach Trainerwechseln neue Lösungen finden, wobei Namen wie Andoni Iraola, Oliver Glasner und der entlassene Ex-Real-Coach Xabi Alonso besonders gefragt sind.

Auch Cesc Fàbregas, Sebastian Hoeness und Marco Silva haben sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen.

Das Trainerkarussell verspricht einen intensiven Sommer, da zahlreiche Vereine gleichzeitig nach passenden Kandidaten suchen. Mehr anzeigen

Alle Jahre wieder dreht sich das Trainerkarussell bei den europäischen Top-Klubs. Zuletzt erwischte es Liam Rosenior beim FC Chelsea nach nur 107 Tagen im Amt. Vor ihm mussten im Verlauf der Saison unter anderem bereits Xabi Alonso bei Real Madrid und Ruben Amorim bei Manchester United die Koffer packen. So müssen im Sommer einige Trainerstühle neu besetzt werden, doch welche Trainer kommen dafür überhaupt infrage?

Andoni Iraola

Der Spanier zählt aktuell wohl zu den heissesten Traineraktien. Nach drei erfolgreichen Jahren bei Bournemouth verlässt Iraola die «Cherries» im Sommer ablösefrei, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Der 43-Jährige verwandelte Bournemouth in eines der offensivstärksten Teams der Premier League und steht somit auch bei den Topklubs ganz weit oben auf der Liste. Vor allem bei Manchester United und Chelsea soll Iraola ganz hoch im Kurs stehen.

Andoni Iraola lässt seinen Vertrag in Bournemouth im Sommer auslaufen. IMAGO/Mark Pain

Oliver Glasner

Ebenfalls eine neue Herausforderung im Sommer sucht Oliver Glasner. Der Österreicher gewann in der letzten Saison mit Crystal Palace den FA-Cup und wurde in der Vergangenheit unter anderem schon mit einem Wechsel zu Bayern München in Verbindung gebracht. Glasner weiss, wie man Titel gewinnt. Nicht nur in London arbeitet er erfolgreich, zuvor konnte er mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewinnen. Ein weiterer Pluspunkt Glasners ist seine taktische Flexibilität. Gerade deswegen wird der 51-Jährige als heisser Kandidat bei Chelsea und Manchester United gehandelt.

Oliver Glasner (links) gewann in der letzten Saison mit Crystal Palace den FA-Cup. Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Xabi Alonso

Nach seiner Entlassung bei Real Madrid steht der Name des Spaniers bei fast jedem Top-Klub, der nach einem Trainer sucht, weit oben auf der Liste. Seine Zeit bei den Königlichen verlief zwar nicht wie geplant, aber sie hat ihn zumindest darauf vorbereitet, sich sowohl mit einem dominanten Vorstand als auch mit einer Kabine voller grosser Egos zurechtzufinden. Bei einer möglichen Entlassung von Arne Slot in Liverpool dürfte der 44-Jährige bei den Reds in der Pole-Position stehen.

Xabi Alonso könnte im Sommer erstmals als Trainer in der Premier League anheuern. Manu Fernandez/AP/dpa

Cesc Fàbregas

Im vergangenen Sommer wollten Bayer Leverkusen und RB Leipzig Fàbregas unbedingt als Trainer in die Bundesliga holen. Doch Como verweigerte dem Spanier die Freigabe. Auch im kommenden Sommer dürfte der ehemalige Spieler von Barcelona wieder einige Angebote erhalten. Denn mit Como mischt er aktuell weiter die Serie A auf. Sein Team überzeugt mit attraktivem Offensivfussball und hält den höchsten Ballbesitzanteil der Liga. Aufgrund seiner Spieler-Vergangenheit bei Chelsea sind die Kontakte des Spaniers in die englische Hauptstadt auch heute noch bestens.

Cesc Fàbregas trug bereits als Spieler das Trikot des FC Chelsea. Alastair Grant/AP/dpa

Sebastian Hoeness

Mit dem VfB Stuttgart schaffte Sebastian Hoeness erneut den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Seit seinem Amtsantritt in Stuttgart führte er den Klub aus dem Abstiegskampf in die Champions League und in der vergangenen Saison auch zum Sieg im DFB-Pokal. Kein Wunder, dass da auch die Topklubs auf den deutschen Trainer aufmerksam werden. Im Vorfeld des Cup-Halbfinals gegen Freiburg wurde der Stuttgart-Trainer auf Gerüchte rund um Real Madrid angesprochen. Doch auf die Gerüchte reagierte Hoeness gelassen: «Das bewegt mich jetzt nicht so sehr.»

Marco Silva

Nach fünf Jahren beim FC Fulham läuft der Vertrag des Portugiesen im Sommer aus. Bislang sieht es nicht so aus, als ob der 48-Jährige seinen Vertrag beim Londoner Klub verlängern würde. Silva hat sich mit seiner Arbeit in der Premier League einen Namen gemacht. Er gilt als pragmatischer Arbeiter, der es versteht, Spieler weiterzuentwickeln. Allerdings wird sein Name bislang nicht mit grossen Titel in Verbindung gebracht, dennoch dürfte Silva gerade bei den englischen Topklubs ein Kandidat sein.

Der Vertrag von Marco Silva beim FC Fulham läuft im Sommer aus. Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Filipe Luis

Anfang März dieses Jahres wurde der ehemalige Weltklasse-Linksverteidiger beim brasilianischen Spitzenklub Flamengo entlassen. Der 40-Jährige sammelte in Südamerika für seine spektakuläre Spielweise viel Anerkennung. Mit Flamengo feierte er 2025 den Gewinn der brasilianischen Liga und der Copa Libertadores (der südamerikanischen Champions League). Luis war ebenfalls einst Spieler des FC Chelsea und bezwang mit Flamengo im vergangenen Sommer die Londoner bei der Klub-WM in den USA.