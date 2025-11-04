  1. Privatkunden
Schock in Serbiens Fussball Trainer bricht während Spiel zusammen und stirbt kurz darauf

dpa

4.11.2025 - 11:56

Fußball-Trainer Mladen Zizovic ist im Alter von 44 Jahren gestorben. (Archivbild)
Fußball-Trainer Mladen Zizovic ist im Alter von 44 Jahren gestorben. (Archivbild)
dpa

Während einer Erstliga-Partie im serbischen Lucani bricht Gästetrainer Mladen Zizovic zusammen. Minuten später folgt die traurige Nachricht.

DPA

04.11.2025, 11:56

Ein Todesfall hat die Erstliga-Partie in Serbien zwischen FK Mladost Lucani und FK Radnicki überschattet. Gästetrainer Mladen Zizovic brach am Montagabend während des Spiels zusammen und starb kurze Zeit später, wie serbische Medien übereinstimmend berichteten. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Zizovic wurde 44 Jahre alt.

Der Trainer von Radicki sei in der 22. Minute kollabiert, das Spiel unterbrochen und der Coach in einem Krankenwagen weggebracht worden, berichtete die serbische Nachrichtenagentur Beta. Die Partie in Lucani, 160 Kilometer südlich von Belgrad, wurde zunächst fortgesetzt, ehe in der 41. Minute die Todes-Nachricht bekanntgegeben wurde. Spieler beider Mannschaften reagierten fassungslos, viele weinten auf dem Platz.

«Grosse Tragödie»: Club und Liga trauern

«Unser Verein hat nicht nur einen herausragenden Fachmann, sondern vor allem einen guten Menschen, Freund und engagierten Sportler verloren, der mit seinem Wissen, seiner Energie und seiner Integrität einen tiefen Eindruck bei allen hinterlassen hat, die ihn kannten», schrieb Radicki auf seiner Facebook-Seite.

Zizovic hatte erst vor knapp zwei Wochen bei dem in der Stadt Kragujevac (rund 140 Kilometer südlich von Belgrad) beheimateten FK Radnicki das Traineramt übernommen. Sein Tod stelle «eine grosse Tragödie und einen immensen Verlust für den serbischen und regionalen Fussball» dar, teilte die serbische Super-Liga mit.

