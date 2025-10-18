  1. Privatkunden
Test bei U20-WM So funktioniert die neue «Challenge-Karte» der FIFA

Mattéo Mayasi

18.10.2025

Chile's Trainer Nicolas Cordova bringt die neue Challenge-Karte zum Einsatz.
Chile's Trainer Nicolas Cordova bringt die neue Challenge-Karte zum Einsatz.
KEYSTONE

Die FIFA testet bei der U20-WM in Chile aktuell eine neue Challenge-Karte. Anders als bei der Gelben oder Roten Karte kann sie nur der Trainer ziehen – um eine umstrittene Entscheidung checken zu lassen. Wie läuft das ab?

Mattéo Mayasi

18.10.2025, 10:30

18.10.2025, 10:34

Die FIFA testet aktuell ein neues Karten-System an der U20-WM in Chile. Die Idee dabei ist, dass Team-Coaches bei umstrittenen Entscheiden einen VAR-Einsatz fordern können. Die Karte soll in kleineren Ligen helfen, wo das Geld für die vollständige VAR-Technologie fehlt.

Wie das alles ablaufen soll, zeigte sich im Halbfinal-Spiel der U20-WM. Marokko-Trainer Mohamed Ouahbi griff nach einem heiklen Entscheid zur neuen «Challenge Card» und erzwang damit die Überprüfung einer strittigen Szene.

Marokko gewinnt im Penaltyschiessen gegen Frankreich. 
Marokko gewinnt im Penaltyschiessen gegen Frankreich. 
KEYSTONE

Nach einer Ecke hatte das marokkanische Trainerteam ein Foul der Franzosen gesehen, zückte die Challenge-Karte und löste damit ein Video-Review aus. Nach der erneuten Betrachtung der Bilder wurde der Penalty tatsächlich gegeben. Dieser führte schlussendlich zum 1:0-Führungstreffer der Marokkaner.

Die neue Karte kam bei dem Spiel noch zwei weitere Male zum Einsatz, allerdings blieben die Video-Reviews in beiden Szenen ohne Erfolg. Marokko setzte sich am Ende im Penaltyschiessen durch.

Kurz erklärt – so funktioniert die «Challenge Card»

  • Wer setzt sie ein? Nur der Trainer kann sie einsetzen. Er übergibt sie dabei dem vierten Offiziellen am Spielfeldrand. Im Falle der Abwesenheit des Trainers fällt die Verantwortung auf ein anderes Staff-Mitglied. Spieler dürfen den Trainer anweisen, die Karte einzusetzen.
  • Wann darf sie eingesetzt werden? Bei Toren, Penaltys und direkten Roten Karten – egal ob diese gegeben wurden oder nicht. Die Karte muss jeweils sofort nach dem Vorfall eingesetzt werden. Jedes Team erhält zwei Karten pro Spiel und kann eine eingesetzte Karte behalten, sollte der Schiedsrichter seine Entscheidung tatsächlich anpassen.
  • Wie läuft der VAR-Einsatz ab? Der Schiedsrichter schaut die Szene am Monitor selbst nochmals an – es gibt dabei keinen VAR-Schiedsrichter, der ihn unterstützt.
Mehr anzeigen

Kein Einsatz in den grossen Ligen

Das neue System ist gemäss FIFA für kleinere Ligen gedacht, denen das Geld für die vollständige VAR-Technologie fehlt. Der Einsatz in den grossen Ligen ist nicht geplant.

«FVS ist ein Hilfsmittel für Schiedsrichter bei Wettbewerben mit weniger Ressourcen und Kameras. Es sollte nicht als VAR oder als modifizierte Version davon angesehen werden, da es keine Video-Schiedsrichterassistenz umfasst, die jeden Vorfall überwacht», so Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission.

Collina ergänzt, dass man ob der jüngsten Tests durchaus «ermutigt» sei. Aber ist das neue System wirklich ein Gewinn für den Fussball – oder wird das Spiel immer stärker durch neue Regeln eingeschränkt?

