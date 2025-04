Leo Beenhakker ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Keystone

Die niederländische Trainer-Legende Leo Beenhakker ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Er trainierte Top-Klubs wie Ajax und Real Madrid und später stand er in den 1990er-Jahren kurze Zeit bei GC an der Seitenlinie.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die niederländische Trainer-Legende Leo Beenhakker ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

In der Saison 1992/93 übernahm er bei den Hoppers, nachdem die einen Fehlstart hinlegten und Trainer Oldrich Svab entliessen.

Mit Real Madrid, Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam holte Beenhakker diverse Titel. Mehr anzeigen

Der ehemalige Real-Madrid-Trainer Leo Beenhakker ist tot. Den Tod des 82-Jährigen bestätigte die Familie des langjährigen Chefcoachs dem niederländischen Sender NOS. Beenhakker trainierte in seiner Zeit unter anderem die beiden grossen niederländischen Fussballclubs Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam und feierte bei beiden Vereinen nationale Erfolge.

Von 1986 bis 1989 sowie später von November 1991 bis Sommer 1992 betreute Beenhakker für knapp vier Spielzeiten die Königlichen aus Madrid, die am Donnerstagabend auch ein Statement veröffentlichten. «Real Madrid möchte seiner Familie, seinen Vereinen und allen seinen Angehörigen sein Beileid und Mitgefühl aussprechen», hiess es vom Rekordsieger der Champions League.

Nach Real Madrid übernahm er bei GC

Nach seinem zweiten Engagement bei Real Madrid wechselte Beenhakker zu GC, nachdem die Hoppers, damals als grosser Titelfavorit in die Saison gestartet, unter Oldrich Svab einen Fehlstart hinlegten. Aber auch unter Trainergrösse Leo Beenhakker kam die Startruppe um Giovane Elber, Murat Yakin, Pascal Zuberbühler, Alain Sutter, Ciriaco Sforza, Mario Cantaluppi und wie sie alle hiessen nur langsam in die Gänge. Am letzten Spieltag setzte es gegen YB eine 1:2-Niederlage ab und so landete GC tatsächlich in der Auf-/Abstiegsrunde. Dort liess GC dann nichts anbrennen und verhinderte den Abstieg letztlich klar.

Weniger erfolgreich war Beenhakker auch bei seinen Auftritten als Nationaltrainer. Der Niederländer betreute bei der WM 1990 in Italien sein Heimatland und bei der WM 2006 in Deutschland Aussenseiter Trinidad & Tobago. Beenhakker blieb in all seinen sieben WM-Partien sieglos.

1990 gab es drei Remis in der Vorrunde sowie eine Achtelfinal-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Deutschland. Mit dem Karibik-Debütanten fühlte sich das torlose Remis gegen Schweden bei der WM-Premiere aber an wie ein Erfolg.