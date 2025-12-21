Lucien Favre stand für rund zweieinhalb Jahre auch bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie. Bild: Keystone

Lucien Favre tritt ab. In einem Interview erklärt der 68-Jährige, dass er nicht mehr an die Seitenlinie zurückkehre. Zuletzt war Favre bis im Januar 2023 Trainer bei Nizza.

Lucien Favre verkündet seinen Rücktritt. «Ich habe genug gemacht. Es reicht», sagt der Lausanner in einem Interview mit dem «Blick» und erklärt: «Ich war immer busy. Jetzt bin ich 68, es ist schnell gegangen. Ich habe mein Alter schon fast vergessen, weil ich immer zu tun hatte, immer eingespannt war.»

Deshalb ist Favre überzeugt, dass es für ihn der richtige Moment ist, abzutreten. «Es ist gut für mich, so wie es ist. Ich habe mich schon vor längerer Zeit entschieden, weil ich gespürt habe: Alles ist gemacht, es ist genug», so Favre, der erkennt: «Mit etwas mehr Distanz fällt mir auf, dass die Trainer immer jünger werden. Mit 58 ist man fast schon alt.»

Der Lausanner war in seiner erfolgreichen Karriere Trainer von Servette, Zürich, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Dortmund und Nizza. Zu Favres grössten Erfolgen gehören die beiden Meistertitel und zwei Cupsiege in der Schweiz und der Gewinn des deutschen Superpokals mit Dortmund.

