  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Alles ist gemacht» Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

Luca Betschart

21.12.2025

Lucien Favre stand für rund zweieinhalb Jahre auch bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie.
Lucien Favre stand für rund zweieinhalb Jahre auch bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie.
Bild: Keystone

Lucien Favre tritt ab. In einem Interview erklärt der 68-Jährige, dass er nicht mehr an die Seitenlinie zurückkehre. Zuletzt war Favre bis im Januar 2023 Trainer bei Nizza.

Luca Betschart

21.12.2025, 07:24

21.12.2025, 07:32

Lucien Favre verkündet seinen Rücktritt. «Ich habe genug gemacht. Es reicht», sagt der Lausanner in einem Interview mit dem «Blick» und erklärt: «Ich war immer busy. Jetzt bin ich 68, es ist schnell gegangen. Ich habe mein Alter schon fast vergessen, weil ich immer zu tun hatte, immer eingespannt war.»

Deshalb ist Favre überzeugt, dass es für ihn der richtige Moment ist, abzutreten. «Es ist gut für mich, so wie es ist. Ich habe mich schon vor längerer Zeit entschieden, weil ich gespürt habe: Alles ist gemacht, es ist genug», so Favre, der erkennt: «Mit etwas mehr Distanz fällt mir auf, dass die Trainer immer jünger werden. Mit 58 ist man fast schon alt.»

Der Lausanner war in seiner erfolgreichen Karriere Trainer von Servette, Zürich, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Dortmund und Nizza. Zu Favres grössten Erfolgen gehören die beiden Meistertitel und zwei Cupsiege in der Schweiz und der Gewinn des deutschen Superpokals mit Dortmund.

Das könnte dich auch interessieren

Real Madrid – Sevilla 2:0

Real Madrid – Sevilla 2:0

LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Basel – Servette 1:1

Basel – Servette 1:1

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Meistgelesen

Das ist der Schweizer Ski-Aufsteiger Alessio Miggiano
Pater Thomas, wie viele Beichten hören Sie sich täglich an?
Italien streitet über die «Waldfamilie» in den Abruzzen
Putin-Gesandter in Miami eingetroffen +++ Selenskyj weist Wahlforderung zurück
Kommt der Vierfachmörder von Rupperswil je wieder auf freien Fuss?

Mehr aus dem Ressort

«Zu wenig dreckig gespielt». Yanick Brecher erklärt, was das grosse Problem beim FCZ ist

«Zu wenig dreckig gespielt»Yanick Brecher erklärt, was das grosse Problem beim FCZ ist

«Gespräche endgültig und abschliessend beendet». Der FC Zürich und Milos Malenovic werden nicht mehr länger zusammenarbeiten

«Gespräche endgültig und abschliessend beendet»Der FC Zürich und Milos Malenovic werden nicht mehr länger zusammenarbeiten

FCB viertes Heimspiel in Folge sieglos. Kein Sieger im St. Jakob-Park: Basel und Servette teilen sich die Punkte

FCB viertes Heimspiel in Folge sieglosKein Sieger im St. Jakob-Park: Basel und Servette teilen sich die Punkte