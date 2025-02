Zwei weitere Jahre mit viel Engagement an der Seitenlinie von Paris Saint-Germain: Luis Enrique Keystone

Paris Saint-Germain bestätigt die Verlängerung des Vertrages mit dem spanischen Trainer Luis Enrique bis 2027.

Keystone-SDA SDA

Der ehemalige spanische Nationaltrainer schloss seine erste Saison in Paris mit dem französischen Meistertitel und Cuspieg sowie der Halbfinal-Qualifikation in der Champions League ab.

Auch aktuell liegt der französische Serienmeister klar an der Spitze der Ligue 1 und spielt am 11. und 19. Februar gegen den Ligakonkurrenten Brest um den Einzug in die Achtelfinals der Königsklasse.

Gleichzeitig gab PSG am Freitag auch die Vertragsverlängerungen bis 2029 von drei wichtigen Spielern, Achraf Hakimi, Nuno Mendes und Vitinha, bekannt.