Bei Sensations-Team Curaçao Dick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

dpa

23.2.2026 - 15:16

Dick Advocaat wird an der Fussball-WM im Sommer nicht dabei sein.
Dick Advocaat wird an der Fussball-WM im Sommer nicht dabei sein.
IMAGO/Imagn Images

Völlig überraschend ist Curaçao erstmals bei einer Fussball-WM dabei. Doch jetzt muss der klare Aussenseiter ohne seinen Erfolgscoach auskommen.

DPA

23.02.2026, 15:16

Bei Deutschlands Vorrundengegner Curaçao gibt es knapp vier Monate vor dem Beginn der Weltmeisterschaft einen überraschenden Trainerwechsel. Der Niederländer Dick Advocaat erklärte aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt, nachdem er das Team von der kleinen Karibikinsel völlig überraschend erstmals zum Turnier in den USA geführt hatte.

Der 78-Jährige, der in der Vergangenheit unter anderem Borussia Mönchengladbach und die niederländische Nationalmannschaft trainierte, zieht sich wegen der Krankheit seiner Tochter zurück. Für ihn soll sein Landsmann Fred Rutten (63) den Aussenseiter bei der WM trainieren. Der frühere Schalke-Coach tritt die Nachfolge von Advocaat sofort an.

Familie wichtiger als Fussball

«Ich habe immer gesagt, dass die Familie über Fussball steht», sagte Advocaat, der Curaçao als bislang kleinstes Land der WM-Geschichte zur Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli geführt hatte. «Ich sehe die Qualifikation mit dem kleinsten FIFA-Land der Welt für eine WM als einen der Höhepunkte meiner Karriere.»

Rutten wird «The Blue Wave» (Die blaue Welle), wie das Nationalteam Curaçaos genannt wird, erstmals im März bei einem kleinen Turnier in Australien mit dem Gastgeber und China betreuen. «Es ist traurig für Dick, aber Curaçao kann von mir den gleichen Einsatz erwarten», sagte Rutten.

Curaçao trifft im ersten Gruppenspiel am 14. Juni in Houston auf Deutschland. Weitere Gegner sind Ecuador (21. Juni) und die Elfenbeinküste (25. Juni).

