Kann sich Manchester City aus der Krise kaufen? Die Rettung für die Citizens könnte der 1. Januar sein. Dann öffnet das Transferfenster. Und bei aller Brillanz von Guardiola war es in der Vergangenheit bei City Usus, auf Schwäche mit Transfers zu reagieren. Grossen Transfers. Schliesslich hat man mit der Herrscherfamilie in Abu Dhabi einen äusserst solventen Besitzer. «Natürlich müssen wir es versuchen», sagte der 53-Jährige. Man habe hinten Probleme und in der Mitte. Auch wenn das so eine Sache sei mit den Winter-Transfers.

Wird sich Manchester City im Winter-Transferfenster verstärken? sda