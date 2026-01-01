  1. Privatkunden
Transfer-Ticker Neymar verlängert bei Santos bis Ende 2026 ++ AS Roma träumt von Salah-Rückkehr

Jan Arnet

1.1.2026

Ab dem 1. Januar geht es wieder rund auf dem Fussball-Transfermarkt. blue Sport vermeldet die wichtigsten Wechsel und serviert zudem brühwarme Gerüchte.

Redaktion blue Sport

01.01.2026, 10:44

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die AS Roma träumt von einer Salah-Rückkehr

    Kehrt Mohamed Salah im Januar zu seinem Ex-Klub AS Roma zurück? Die Zukunft des Ägypters beim FC Liverpool scheint nach wie vor offen, nachdem Salah seinen Trainer Arne Slot öffentlich kritisierte und vorübergehend suspendiert wurde. 

    Wie die italienische Zeitung «La Repubblica» berichtet, träumt Ex-Klub AS Rom deshalb von einer sechsmonatigen Leihe – und einer «sensationellen Rückkehr» Salahs. Zwei gewichtige Gründe sprechen allerdings gegen den Transfer: Zum einen wollen die «Reds» ihren Torjäger im Winter gemäss englischer Medien nicht abgeben. Zum anderen hat Salah bei Liverpool ein Mega-Gehalt und kassiert rund 460'000 Euro pro Woche.

  • Neymar verlängert bei Santos

    Santos verkündet die Vertragsverlängerung mit seinem Superstar Neymar. Nach zwei Kurzverträgen mit jeweils nur sechs Monaten Laufzeit bindet sich der 33-Jährige nun bis Ende 2026 an seinen Jugendklub. Dies bestätigte eine Quelle der Nachrichtenagentur AFP.

  • Gross kehrt zu Brighton zurück

    Pascal Gross steht kurz vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu seinem ehemaligen Club Brighton & Hove Albion. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano zuerst berichtete, hat der BVB-Profi bereits eine Einigung mit dem Premier-League-Club erzielt. Die Ablösesumme könnte weiteren Berichten zufolge bis zu drei Millionen betragen. Der 34-Jährige hat beim BVB noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

    Gross war in Dortmund zuletzt ins zweite Glied gerückt, stand in dieser Bundesligasaison nur noch siebenmal in der Startelf, in der Champions League überhaupt nicht. Die Dortmunder hatten Gross zu Beginn der Saison 2024/25 für sieben Millionen Euro aus Brighton & Hove verpflichtet.

  • Österreichischer Nationalspieler für den FCB?

    Löst ein österreichischer Nationalspieler das Stürmerproblem beim FC Basel? Laut Transferreporter Sacha Tavolieri sind die Bebbi interessiert an Michael Gregoritsch. Der 31-Jährige, der unter anderem für Hoffenheim, Augsburg und Freiburg 270 Bundesliga-Spiele absolvierte, steht aktuell beim dänischen Klub Bröndby unter Vertrag. Offenbar hat der FCB schon Kontakt mit Gregoritsch aufgenommen.

    FCB-Sportchef Daniel Stucki hatte kürzlich angekündigt, dass man sich im Winter in der Offensive verstärken wolle. Zuletzt hiess es bei «VoetbalNieuws» zudem, dass Basel an einer Verpflichtung des 21-jährigen Ivorers Cédric Don von Hapoel Jerusalem interessiert sei.

  • Van Breemen vor Leihwechsel?

    Finn van Breemen ist nach seinem Kreuzbandriss wieder fit, spielt in den Plänen von Ludovic Magnin aber keine Rolle und könnte vor einem Wechsel stehen. Laut dem «Blick» hat der FCB die Absicht, van Breemen zu verleihen. Interesse soll es von einem Konkurrenten aus der Super League geben. Der Vertrag des Niederländers in Basel läuft noch bis 2027.

    Finn van Breemen hat sich im März das Kreuzband gerissen. Seither hat er nicht mehr für den FCB gespielt.
  • Frankfurt holt Zweitliga-Torjäger Ebnoutalib

    Eintracht Frankfurt hat mit Younes Ebnoutalib den Shootingstar der 2. Bundesliga von Elversberg verpflichtet. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 2031, wie die Eintracht mitteilte. Zur Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben. Spekuliert wurde zuletzt über eine Summe von rund acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Stürmer ist damit der Rekord-Abgang in der Vereinsgeschichte der SVE.

  • Ter Stegen vor Abschied bei Barça?

    Die Zukunft von Marc-André ter Stegen sorgt für Spannung. Dem spanischen Nachrichtenportal «Sport» zufolge soll der 33-Jährige vor einer Leihe vom FC Barcelona zum abstiegsgefährdeten Ligakonkurrenten FC Girona stehen. Girona-Coach Michel sagte, dass er den deutschen Keeper sehr gerne in seinem Team hätte.

    Die gewöhnlich gut informierte Zeitung «Mundo Deportivo» berichtete derweil, dass ter Stegen fest entschlossen sei, in Barcelona zu bleiben und von dort aus weiter um einen Platz im deutschen Aufgebot für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu kämpfen.

    Ter Stegen war im Sommer nach vielen Jahren als Nummer eins der Katalanen abgelöst und Neuzugang Joan García von Trainer Hansi Flick zum neuen Stammkeeper ernannt worden. Der deutsche Nationaltorwart, der im Juli am Rücken operiert worden war, hat in dieser Saison erst ein Pflichtspiel für Barça bestritten – vor knapp zwei Wochen im nationalen Pokal gegen CD Guadalajara (2:0).

  • Sesa wird Trainer in Schaffhausen

    Nachdem sich David Sesa und der FC Rapperswil-Jona im November getrennt hatten, übernimmt der Ex-Internationale nun das Traineramt bei Promotion-League-Klub Schaffhausen (mehr dazu hier).

  • Verteidiger Beka von Luzern zu GC

    Ismajl Beka wechselt innerhalb der Super League den Verein. Der 26-jährige Innenverteidiger verlässt den FC Luzern und spielt nunmehr für die Grasshoppers.

    Gemäss Medienmittelung der Zürcher unterschrieb Beka einen bis zum Ende der nächsten Saison gültigen Vertrag. Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln stiess im Sommer vor drei Jahren vom FC Wil zu den Innerschweizern. Für den FC Luzern absolvierte er 42 Pflichtspiele.

  • Ajax verpflichtet wertvollsten vereinslosen Fussballer

    Der mit einem Marktwert von 12 Millionen Euro wertvollste Vereinslose weltweit, Takehiro Tomiyasu, ist offiziell vom Markt. Der Innenverteidiger wird der erste Winter-Zugang von Ajax Amsterdam. Der 27-jährige Japaner, der seit einer einvernehmlichen Vertragsauflösung mit dem FC Arsenal im Juli ohne Klub ist, erhält vorerst ein Arbeitspapier bis zum Saisonende.

    • Mehr anzeigen

