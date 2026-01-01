Die Zukunft von Marc-André ter Stegen sorgt für Spannung. Dem spanischen Nachrichtenportal «Sport» zufolge soll der 33-Jährige vor einer Leihe vom FC Barcelona zum abstiegsgefährdeten Ligakonkurrenten FC Girona stehen. Girona-Coach Michel sagte, dass er den deutschen Keeper sehr gerne in seinem Team hätte.

Die gewöhnlich gut informierte Zeitung «Mundo Deportivo» berichtete derweil, dass ter Stegen fest entschlossen sei, in Barcelona zu bleiben und von dort aus weiter um einen Platz im deutschen Aufgebot für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu kämpfen.

Ter Stegen war im Sommer nach vielen Jahren als Nummer eins der Katalanen abgelöst und Neuzugang Joan García von Trainer Hansi Flick zum neuen Stammkeeper ernannt worden. Der deutsche Nationaltorwart, der im Juli am Rücken operiert worden war, hat in dieser Saison erst ein Pflichtspiel für Barça bestritten – vor knapp zwei Wochen im nationalen Pokal gegen CD Guadalajara (2:0).