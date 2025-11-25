  1. Privatkunden
Transfer-Ticker Napoli heiss auf Manzambi ++ Vogt vor Bundesliga-Wechsel? ++ Kane reagiert auf Barça-Gerücht

Jan Arnet

25.11.2025

Ab dem 1. Januar geht es wieder rund auf dem Fussball-Transfermarkt. Schon jetzt bringen sich die Klubs in Stellung, die Wechsel-Spekulationen nehmen Fahrt auf. Hier bleibst du am Ball.

Redaktion blue Sport

25.11.2025, 16:02

25.11.2025, 16:28

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Napoli heiss auf Manzambi

    Weil Kevin de Bruyne noch monatelang verletzt ausfällt, sucht Napoli für die zweite Saisonhälfte nach einem Ersatz fürs offensive Mittelfeld – und schaut dabei offenbar auch auf einen Schweizer. Wie der deutsche Transferreporter Florian Plettenberg berichtet, hat Napoli konkretes Interesse an Johan Manzambi. Der Nati-Youngster gehört zu den Shootingstars in dieser Bundesliga-Saison und besitzt beim SC Freiburg noch einen Vertrag bis 2030 (keine Ausstiegsklausel).

  • Zieht es Vogt in die Bundesliga?

    Alessandro Vogt spielt in dieser Saison gross auf und hat für St.Gallen in 13 Super-League-Spielen schon 8 Tore erzielt. Das weckt natürlich Interesse. Und gemäss Transferreporter Florian Plettenberg arbeitet mit Hoffenheim an einem Transfer für den Sommer. Demnach habe es auch schon Gespräche mit Vogts Berater gegeben. Die Ausstiegsklausel des 20-Jährigen soll 2,5 Millionen Franken betragen. Auch Wolfsburg soll am U21-Nati-Stürmer interessiert sein.

  • Wird Semenyo zum Top-Transfer des Winters?

    Alleine für die Offensive hat der FC Liverpool im Sommer über 360 Millionen Euro (für Isak, Ekitike und Wirtz) ausgegeben – und offenbar wollen die Reds im Winter weiter in ihren Angriff investieren. Antoine Semenyo steht laut Transferexperte Fabrizio Romano ganz oben auf Liverpools Einkaufsliste. Die Ausstiegsklausel des ghanaischen Bournemouth-Angreifers beträgt rund 74 Millionen Euro.

  • Kane reagiert auf Barça-Gerüchte

    Harry Kane hat nach Spekulationen über ein Interesse des FC Barcelona betont, wie zufrieden er beim FC Bayern ist. «Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet», sagte der Stürmer der «Bild» zu Berichten, wonach er bei Barça Wunschkandidat als Nachfolger von Robert Lewandowski sein soll. «Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben», sagte der 32-Jährige.

    Spekulationen zufolge hat Kane eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr in Höhe von 65 Millionen Euro. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2027. «Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison», so Kane.

    Mit Blick auf seine langfristige Bayern-Zukunft verwies Englands Nati-Captain auch auf die WM im Sommer. «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde. Dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist.»

    • Mehr anzeigen

