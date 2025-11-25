Harry Kane hat nach Spekulationen über ein Interesse des FC Barcelona betont, wie zufrieden er beim FC Bayern ist. «Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet», sagte der Stürmer der «Bild» zu Berichten, wonach er bei Barça Wunschkandidat als Nachfolger von Robert Lewandowski sein soll. «Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben», sagte der 32-Jährige.

Spekulationen zufolge hat Kane eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr in Höhe von 65 Millionen Euro. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2027. «Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison», so Kane.

Mit Blick auf seine langfristige Bayern-Zukunft verwies Englands Nati-Captain auch auf die WM im Sommer. «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde. Dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist.»