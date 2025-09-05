Was für ein Fehlstart in die WM-Qualifikation: Das DFB-Team verliert hochverdient mit 0:2 in der Slowakei. Die hilflose Mannschaft erzürnt die deutschen Fans.
Wir haben gegen SLOWAKEI verloren in der WM QUALIFIKATION !!!! Keine Ahnung ob das dem DFB bewusst ist pic.twitter.com/6fEPh3qvww— jasko 🇧🇦 (@jasko1948) September 4, 2025
Das war mit die größte Blamage und das schlechteste Spiel, was ich je von einer deutschen Mannschaft gesehen habe— Cedric (@cedric_bvb) September 4, 2025
Bitte spielen Sie gegen uns. 🙏🇸🇲— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) September 4, 2025
Stiller und Collins waren nicht gut, aber dass bei dieser Katastrophalen-Leistung die Spieler mit dem „kleinsten Standing“ zuerst rausmüssen ist bezeichnend für die komplette Arbeitsweise beim DFB…— Tobias Kröger (@TobiasKroeger) September 4, 2025
Alte/etablierte Spieler werden weiter durchgeschleppt und geschützt. #SVK
Leon Goretzka versagt seit der WM 2018 in Russland und spielt dennoch weiterhin stamm für die Nationalmannschaft. Der DFB ist auch einfach selber Schuld. Klaren Cut machen bei Hummels, weil "Gift" für Kabine, aber bei Spielern die seit 8 Jahren NICHTS taugen geht das nicht. 😂— Florian (@FoliBVB) September 4, 2025
Ah shit, here we go again. #DFBTeam #SVKGER #DFB pic.twitter.com/nioXHuO8MN— brustringblog (@brustringblog) September 4, 2025
diese 95/96 jahrgänge um kimmich, goretzka, gnabry & sane wirklich die größte versagergeneration die der dfb je hervorgebracht hat— Vollmond Kalla || Zölibat szn (@Kallalalalaa) September 5, 2025
Woltemade den Tommies für 95 Mio angedreht zu haben ist die Rache fürs Wembley Tor #SVKGER #DFB— Dr Ball (@Dr_MedBall) September 4, 2025
Rüdiger und Woltemade sind die grössten Scam-Spieler, die es je im deutschen Trikot gegeben hat.— Marco (@modic__) September 4, 2025
Crazy, wer sich heute Nationalspieler nennen darf.
Ich bleibe dabei:— Captain Ragequit (@CaptRagequitTV) September 4, 2025
Julian Nagelsmann ist einfach eine Fehlbesetzung als Bundestrainer.
Der hätte erstmal mind. noch 10 Jahre irgendwo erfolgreich als Vereinstrainer arbeiten sollen, bevor man ihm diesen Job gegebn hat.#svkger #deutschland #nationalmannschaft #dfb #länderspiel
Vielleicht war der gute Coach im #DFB Team, nicht Julian #Nagelsmann sondern wirklich sein Co-Trainer Sandro #Wagner, gerade wenn man sieht was er gerade, als Trainer beim FC Augsburg, in der #Bundesliga zeigt... #SVKGER #WMQuali #SLKGER #WMQualifikation #SLOGER— Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) September 4, 2025
leon goretzka und serge gnabry sind das zeichen dafür dass es wirklich jeder zum dfb schaffen kann— ⋆｡°✩ anika !! (@konzertkotze) September 4, 2025
Diese Innenverteidigung ist mit das Schlechteste, was der DFB in der Nationalmannschaft je hervorgebracht hat. #SVKGER— Michael Maximilian (@Michael_MMS98) September 4, 2025
Eine Rote Karte für Rüdiger würde dem Spiel der DFB gut tun… #SVKGER #dfb— RickTheScientist 🪬 (@RickinatorC137) September 4, 2025
Kimmich ist wirklich das Gesicht dieser verlorenen DFB Jahre. #SVKGER— Dr Ball (@Dr_MedBall) September 4, 2025
#SLOGER #SVKGER— Chase x3 (@chase_x310760) September 4, 2025
"Gib das dem Jobcenter, das ist der Antrag auf Bürgergeld". pic.twitter.com/jUOI6D2hc1
Woltemade 😂😂. Wieder so ein total überschätzter Spieler der es letzte Saison geschafft hat, 3 gerade Pässe zu spielen und deswegen 90 Mio wert ist. Lächerlich #SLOGER— Marko (@Marko97207638) September 4, 2025
Nagelsmanns Bilanz als DFB-Trainer:— Christian Pöhlmann (@ballorientiertc) September 4, 2025
24 Spiele
12 Siege
6 Unentschieden
6 Niederlagen
48:28 Tore
1.75 Punkte pro Spiel
Flicks Bilanz als DFB-Trainer:
25 Spiele
12 Siege
7 Unentschieden
6 Niederlagen
60:30 Tore
1.72 Punkte pro Spiel
🤔 #DFBTeam #SLOGER #SVKGER
Hälfte der Truppe sind qualitativ einfach keine Nationalspieler.#SLOGER— RonaldHirschmüller (@Spinnfried) September 4, 2025
Das war das mit Abstand schlechteste und langweiligste Spiel dass ich je von der Nationalmannschaft gesehen habe.— Genetic25🔴⚪️ (@Genetic0610) September 4, 2025
Aber mit Nordirland kommt dann ein Gegner auf Augenhöhe. Vielleicht reichts da für ein Remis
Bei der Slowakei haben die Spieler gewirkt als wollten sie spielen.— JD (@lNightfall) September 4, 2025
Bei Deutschland wirkte es so als mussten sie spielen.
Der deutsche Fußball hat seine Seele verloren und sucht sie noch immer. Es ist traurig zu sehen, wie tief der deutsche Fußball gefallen ist.— Baldon 🇧🇦🇩🇪 (@BaldonZZ) September 4, 2025
Krass wie der Weltmeister 2026 hier von der Slowakei dominiert wird— 𝗙𝗜𝗔𝗚𝗢 (@fiago7) September 4, 2025
Man muss aber auch mal der Tatsache ins Auge schauen, dass das Spielermaterial (irgendwie mag ich dieses Wort) aktuell nur Durchschnitt ist. Im Kader heute sind nur Kimmich und Wirtz über Durchschnitt. Der Rest eben nicht. Nagelsmann erinnert etwas an Klinsmann bei Bayern 🤭— Chris_Moin (@ChrisMoin2) September 4, 2025
Wir waren btw mal die beste Mannschaft der Welt oder über Jahre einer der besten. Peinlich.— calvin (@CalvinSalty) September 4, 2025
„Ihr seid so schlecht, ihr fahrt heute alle mit dem Longboard nach Hause, ihr Luschen. Ich hol Toni Kroos zurück. Keiner von euch kommt mit zur WM. Gezeichnet Julian Nagelsmann.“ #SVKGER pic.twitter.com/RDeKsHPI2b— Nils Bomhoff (@boedefeld_) September 4, 2025