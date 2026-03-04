  1. Privatkunden
Tritt Iran bei der WM an? Trump: «Das ist mir wirklich egal»

dpa

4.3.2026 - 15:00

An der WM 2022 trafen die USA und Iran aufeinander.
An der WM 2022 trafen die USA und Iran aufeinander.
Keystone

Seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen wird spekuliert, ob der Iran wirklich bei der Fussball-WM in den USA spielen wird. Nun äussert sich der US-Präsident dazu.

DPA

04.03.2026, 15:00

04.03.2026, 15:23

US-Präsident Donald Trump hat sich gleichgültig über ein mögliches Fehlen der iranischen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer geäussert. Ihm sei es «wirklich egal», ob der für das Endturnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizierte Iran teilnehmen werde oder nicht, sagte Trump (79) im Interview des Magazins «Politico»: «Ich denke, Iran ist ein sehr schwer geschlagenes Land. Sie pfeifen auf dem letzten Loch.»

Militärexperte ordnet ein. «Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt

Militärexperte ordnet ein«Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt

Der Iran soll bei der Fussball-WM vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. Doch einen Start hatte der iranische Fussballpräsident Mehdi Taj am Wochenende nach dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen offen gelassen.

Iran nicht beim Planungstreffen dabei

«Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken», hatte Taj gesagt. Die Situation werde sicherlich auch in den sportlichen Betrachtungen ein Thema sein und erfordere eine Entscheidung. «Das US-Regime hat unser Heimatland angegriffen, und das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird», betonte Taj weiter. 

WM 2026. Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

WM 2026Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

Laut «Politico» hat der Iran als einziges Land bei einem Planungstreffen aller WM-Teams in Atlanta in dieser Woche gefehlt. Die Auslosung der WM-Vorrunden-Gruppen im Dezember in Washington hatte der Iran boykottiert, da die US-Regierung drei Funktionären, darunter dem Verbandspräsidenten Taj, Visa für die Einreise verweigert haben soll.

Das könnte dich auch interessieren

Trump: «Die meisten Leute, die wir im Kopf hatten, sind nun tot»

Trump: «Die meisten Leute, die wir im Kopf hatten, sind nun tot»

US-Präsident Donald Trump äussert sich zu einer möglichen Nachfolge-Regierung im Iran. Dabei muss die US-Regierung offenbar umplanen, weil mögliche Kandidaten bei den Angriffen ums Leben gekommen sind.

04.03.2026

