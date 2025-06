Auckland City vor der 0:10-Niederlage gegen Bayern München. Keystone

Sie kommen aus Lagerhallen, Schulzimmern und Logistikbüros – und treffen bei der Klub-WM auf die Giganten des Weltfussballs. Auckland City FC will Geschichte schreiben. Oder zumindest ein paar Millionen abholen.

Auckland City FC ist der Underdog der FIFA Klub-WM 2025 – und gerade deshalb faszinierend. Während Bayern, PSG oder Real Madrid um Trophäen und Milliarden kämpfen, geht es für die Neuseeländer um weit mehr: Sichtbarkeit, Ehre – und die einmalige Chance auf einen historischen Coup.

Der Klub wurde 2004 gegründet und hat sich mit elf Titeln in der OFC Champions League innerhalb von 14 Jahren zur kontinentalen Grösse entwickelt. Mit seiner zwölften Teilnahme stellt Auckland City einen Rekord auf. Doch im Unterschied zur Konkurrenz bestreiten die Spieler ihren Lebensunterhalt abseits des Platzes – Fussball ist Nebenerwerb und Leidenschaft. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Neuseeländer von den Bayern-Stars gleich mit 10:0 aus dem Stadion gefegt werden.

Beruf statt Profivertrag – die Auckland-Startelf beim 0:10 gegen Bayern Torwart: Conor Tracey

Leitet ein Lager für Tierbedarf, verteilt Medikamente und Futter an Tierärzte. Musste Überstunden machen, um freizubekommen.

Linker Aussenverteidiger: Nathan Lobo

Ehemals College-Spieler an der Seattle University, Hauptfach: diagnostischer Ultraschall.

Innenverteidiger: Adam Mitchell

Tätig in der Wohnimmobilienbranche.

Innenverteidiger: Michael den Heijer

Teamleiter bei der LifeChanger Foundation, die junge Menschen in ihrer mentalen Fitness stärkt.

Innenverteidiger: Nikko Boxall

Arbeitet im Investment-Sales-Team bei Colliers NZ, spezialisiert auf Gewerbeimmobilien.

Rechtsverteidiger: Regont Murati

Produktmanager bei Kotahi Logistics, einem Versandunternehmen.

Linkes Mittelfeld: Dylan Manickum

Bauleiter-Assistent und Futsal-Nationalspieler mit 63 Einsätzen und 37 Toren.

Zentrales Mittelfeld: Gerrard Garriga

Akademie-Trainer und Projektleiter zur Fussballförderung in Auckland, mit Master-Abschluss in Bildung.

Zentrales Mittelfeld: Mario Ilich

Vertriebsmitarbeiter bei Coca-Cola, hat für das Turnier seinen gesamten Urlaub eingereicht.

Rechtes Mittelfeld: David Seung-Ho Yoo

Flügelspieler und Teilzeit-Coach im Community-Bereich.

Stürmer: Myer Bevan

Community-Coach mit TikTok-Account (etwa 22'900 Follower), den er mit seiner Partnerin Juliette betreibt.

David gegen Goliath – mit Humor und Hoffnung

Wirtschaftlich trennen Auckland City und Bayern München Welten: 5,2 Millionen Euro Klubwert versus 4,1 Milliarden. Und doch winken ungeahnte Summen. Schon ein Unentschieden bringt 1 Million Dollar, ein Sieg doppelt so viel. Der Einzug ins Achtelfinale bedeutet 7,5 Millionen – mehr als der Gesamtwert des Teams.

Von einem Weiterkommen konnten die Neuseeländer schon vor ihrem ersten Auftritt nur träumen. Spätestens nach der 0:10-Klatsche am Sonntag ist klar, dass der sportliche Erfolg bei den Amateur-Kickern an der Klub-WM im Hintergrund steht. Der Verein kann sich aber auf die Antrittsprämie in Höhe von 3,6 Millionen Dollar freuen.

Was ein Geldsegen bewirken könnte

Für Auckland City FC ist der finanzielle Erfolg bei der Klub-WM weit mehr als nur eine schöne Prämie. Mit mehreren Millionen Dollar können zentrale Infrastrukturprojekte realisiert werden – etwa ein eigener Trainingskomplex, bessere medizinische Betreuung oder professionelle Strukturen in der Nachwuchsarbeit. Auch Investitionen in Reisekosten, Ausrüstung oder Trainerlöhne wären denkbar, um den Alltag eines Halbprofi-Vereins spürbar zu verbessern.

Langfristig könnte das Geld zudem helfen, den Verein auf nationaler Ebene zu stabilisieren und Talente im Land zu halten. Der Sprung von einer ambitionierten Amateurstruktur hin zu einem semi-professionellen oder gar professionellen Betrieb wäre greifbar – und würde dem Fussball in Neuseeland insgesamt einen Schub geben.

Für die Auckland-Spieler selbst ist das Abenteuer in den USA wohl ein Minusgeschäft. Während die Stars der Top-Teams fürstlich entlohnt werden, sind die Amateure aus Neuseeland teilweise gezwungen, ihren kompletten Urlaub zu opfern oder zwischen Beruf und WM-Teilnahme abzuwägen.

Auch ohne Jackpot winkt ein Gewinn

Die Vorfreude auf das einmalige Erlebnis schmälert diese Aussicht aber kaum, auch wenn der eine oder andere Spieler private Einschnitte in Kauf nehmen muss. Scouts, Sponsoren und Manager weltweit schauen genau hin. Ein starkes Spiel kann Karrieren starten – vom Amateur zum Profi, vom Rand der Welt auf die grössten Bühnen des Fussballs.

Auckland City FC ist das einzige Amateurteam an der Klub-WM – und hat jetzt schon Fussballgeschichte geschrieben.