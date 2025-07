Hat er doch alles richtig gemacht? FIFA-Boss Gianni Infantino. Bild: Keystone

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Klub-WM so revolutioniert, dass sie bereits heute attraktiv ist und eine grosse Zukunft haben wird. Sie wird nicht mehr aus dem Fussballkalender verschwinden, auch wenn viele Europäer die Nase rümpfen. Ein Kommentar von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni.

Es hat jeweils eine gewisse Ignoranz, wenn wir Europäer uns als Nabel der Welt darstellen. Zu beobachten war dies beispielsweise rund um die WM in Katar im Dezember 2022, als viele Menschen hier schnödeten, dass man doch im Winter nicht das wichtigste Turnier austragen könne. «Glühwein-WM», hiess es mancherorts höhnisch.

Nun, dass zum Beispiel in Australien, in Südamerika oder in Afrika Sommer ist, wurde dabei schön verdrängt. Offensichtlich wird dann auch ausgeblendet, dass an einer Weltmeisterschaft viele Länder aus der ganzen Welt und nicht nur aus Europa teilnehmen.

Potenzial für etwas ganz Grosses

Ähnlich ist es bei dieser Klub-WM. Man vergisst zum Beispiel, dass südamerikanische Mannschaften darauf brennen, sich mit den europäischen Teams zu messen. Man unterschätzt die weltweite Wirkung des Turniers, weil die Spiele teilweise in der tiefen Nacht ausgetragen werden. Man kann sich gar nicht vorstellen, was die Spiele auf anderen Kontinenten auslösen.

Dabei spürt man selbst in Europa bereits jetzt, dass Gianni Infantino und die FIFA einen Turnier-Modus auf die Beine gestellt haben, der neue Massstäbe setzen wird. Dessen sportliche Relevanz okay war, der aber in den nächsten Jahren das Potenzial für etwas ganz Grosses hat. Man stelle sich vor, welche Aufmerksamkeit auf das Turnier in Europa gelegen hätte, wären die Anspielzeiten komplett auf die hiesigen Prime-Time-Slots gelegt worden.

Das Ende des ungeliebten Confed-Cups und unnötiger PR-Reisen

Die Klub-WM ist ein Wettbewerb, der nicht mehr verschwinden wird. Und: Wie die Nations League viele langweilige Freundschaftsspiele verdrängte, so ersetzt die Klub-WM ganz viele unnötige Dinge. So findet sie statt des ungeliebten Confederations Cup statt, der nun wirklich niemanden interessierte. Sie dürfte des Weiteren irgendwelche Asien- oder Amerika-PR-Reisen der Vereine verdrängen, die nun keinerlei sportliche Relevanz hatten. Sie wird, wie immer bei Infantino, global gedacht. Sie bedient Wachstums-Märkte – das ist dann eben nicht unbedingt Europa.

Darum ist die erste Austragung der Klub-WM als erster Erfolg zu werten, auch wenn es noch Kinderkrankheiten für die Zukunft zu beheben gilt. Aber bereits heute ist klar: Der sportliche Wert wird wachsen.

Die Klub-WM wird nicht mehr aus dem Fussball-Kalender verschwinden. Das ist gut so! Egal, wie man in Europa denkt.