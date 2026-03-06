Trump sorgt für Lacher: «Wer ist besser, Messi oder Pelé?» 06.03.2026

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag Lionel Messi und die Mannschaft von Inter Miami im Weissen Haus in Washington empfangen und für den MLS-Cup-Triumph geehrt.

Hoher Besuch am Donnerstag im Weissen Haus: Lionel Messi wurde mit seinem Teamkollegen von Inter Miami im East Room empfangen und für den Titelgewinn in der Saison 2025 geehrt. Als Gastgeschenk gab es für Donald Trump unter anderem ein Inter-Miami-Trikot mit der Rückennummer 47 in Anspielung auf Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

«Es ist toll, hier zu sein, Champions. Wir mögen Champions. Wir mögen Gewinner, und davon haben wir heute viele hier, zu viele, um sie alle vorzustellen», schwärmte Trump und kam gleich auf Messi zu sprechen: «Mein Sohn ist ein großer Fussballfan, aber er ist vor allem ein grosser Fan von dir und von einem Herrn namens Ronaldo.»

Messi reagierte mit einem Lächeln – auch als Trump zu einem Vergleich mit Pelé ausholte. «Wer ist besser, Messi oder Pelé? Ich denke, Messi», legt sich Trump fest und fügt an: «Aber Pelé war ziemlich gut, oder?»

