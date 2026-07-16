Donald Trump wird am Sonntag den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien besuchen. Dies gibt die Sprecherin des Weissen Hauses am Donnerstag bekannt.

Die FIFA hatte Ende Juni berichtet, dass der US-Präsident die Trophäe nach dem Spiel im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York überreichen werde.

Der spanische König Felipe VI. wird ebenfalls im Stadion zugegen sein, wie das spanische Königshaus am Tag nach dem Finaleinzug der Iberer mitteilte.

Derweil wird der argentinische Präsident Javier Milei dem Final fernbleiben und nicht in die USA reisen, wie er am Donnerstag bekannt gab. Er werde das Geschehen wie seit Beginn der WM aus der Präsidentenresidenz in Olivos im Fernsehen verfolgen – aus Aberglauben, wie er einem Journalisten des Radiosenders «El Observador» verriet.