US-Präsident Donald Trump schwärmt vor dem Finale über die vor Fans «überquellenden» WM-Stadien. Er will das Turnier unbedingt wieder in den USA stattfinden lassen – und das am liebsten schnell.

US-Präsident Donald Trump hat vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien angekündigt, das Turnier «sofort» wieder in die USA holen zu wollen. Trump sagte dem TV-Sender Fox, er werde FIFA-Präsident Gianni Infantino darum bitten, zeitnah eine weitere Fussball-WM in den USA stattfinden zu lassen. Trump verfolgt das Endspiel in East Rutherford als Ehrengast, es ist sein erster Besuch im Stadion bei diesem Turnier. Er soll zudem den WM-Pokal an die Sieger überreichen.

«Wir müssen das wiederholen, und zwar, solange ich noch da bin. Hörst du das, Gianni», sagte der 80-Jährige in Richtung von Weltverbandschef Infantino. Trump hatte bereits zuvor eine erneute Bewerbung seines Landes für eine WM angekündigt. 2030 wird in Spanien, Marokko und Portugal gespielt. Anlässlich des 100. Jubiläums soll dabei zusätzlich je ein Spiel in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden. 2034 ist Saudi-Arabien alleiniger Gastgeber.

Trump: «Ich rechne Gianni das hoch an»

Zuletzt hatte bereits Andrew Giuliani, Leiter der FIFA-Taskforce des Weissen Hauses zur WM, eine mögliche Bewerbung der USA für die WM 2038 mit 64 Teams ins Spiel gebracht. Zuletzt hatte Infantino erneut eine baldige WM-Erweiterung von aktuell 48 auf 64 Mannschaften nicht ausgeschlossen.

Nun betonte Trump erneut überschwänglich den Erfolg des Turniers in diesem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Er verwies auf die Stadien, die vor lauter Fans «übergequollen» seien. «Ich glaube nicht, dass es jemals so etwas gab wie das, was mit dieser WM passiert ist», sagte Trump. «Es war wunderschön. Es war wunderschön anzusehen und ich rechne Gianni das hoch an.»