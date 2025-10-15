  1. Privatkunden
Pleite gegen Färöer Inseln Tschechien trennt sich von Nationaltrainer Hasek

15.10.2025 - 14:11

Die Zeit von Ivan Hasek als Nationaltrainer Tschechiens ist abgelaufen.
Bild: Keystone
Bild: Keystone

Nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen den Fussball-Zwerg Färöer zieht Tschechiens Fussballverband Konsequenzen. Nationaltrainer Ivan Hasek muss seinen Posten räumen.

15.10.2025, 14:45

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende David Trunda am Mittwoch in Prag mit.

Der 62-jährige Hasek hatte die Mannschaft seit Januar 2024 gecoacht. Wer die Nachfolge antreten soll, ist derzeit noch unklar. Zunächst solle eine Übergangslösung gefunden werden, hiess es.

Das direkte WM-Ticket in Gruppe L ist für Tschechien als Zweiter quasi nicht mehr zu schaffen, mit einem Sieg gegen das punktelose Schlusslicht Gibraltar am 17. November kann zumindest die Playoff-Teilnahme noch abgesichert werden. Ansonsten könnte Aussenseiter Färöer noch vorbeiziehen. Insgesamt 16 Mannschaften spielen im März in zwei K.-o.-Runden vier weitere WM-Tickets aus.

