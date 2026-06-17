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England Tuchel sieht nach erstem Erfolg Raum für Verbesserung

SDA

18.6.2026 - 01:22

Thomas Tuchel spricht nach dem Sieg gegen Kroatien über die Partie
Thomas Tuchel spricht nach dem Sieg gegen Kroatien über die Partie
Keystone

Im ersten Gruppenspiel der WM zeigt England gegen Kroatien einen starken Auftritt. Trotzdem ist Thomas Tuchel nach der Partie nicht vollends zufrieden.

Keystone-SDA

18.06.2026, 01:22

Sicher in der K.o.-Phase ist England nach dem Sieg gegen Kroatien noch nicht. Doch ein 4:2 gegen die Mannschaft um Captain Luka Modric ist bereits ein grosser Schritt in die richtige Richtung. So ist das Team von Thomas Tuchel gegen Ghana und Panama – die beiden weiteren Gruppengegner – stark favorisiert.

Kritik nach Kaderselektion

Trainer Tuchel hat sich mit dem Sieg nicht nur für Englands Niederlage im WM-Halbfinal gegen Kroatien von 2018 revanchiert, sondern auch ein erstes Mal gezeigt, dass er bei seiner Kaderselektion die richtigen Entscheide getroffen hat.

So liess der Deutsche, der erstmals an einem grossen Turnier an der Seitenlinie Englands steht, grosse Namen wie Phil Foden und Cole Palmer aussen vor – um das Teamgefüge, das im vergangenen Herbst in der WM-Qualifikation für Erfolg gesorgt hatte, nicht zu stören.

Die Nicht-Nominierten hätten nichts falsch gemacht. «Es war klar, dass einige grosse Namen zuhause bleiben müssen», sagte Tuchel zu seiner Selektion. Dennoch: In der Öffentlichkeit wurde er für genau diese Namen, die er zuhause liess, kritisiert.

«Hatten das Gefühl, etwas zu verlieren zu haben»

Viel Kritik dürfte es nach dem ersten WM-Gruppenspiel nicht geben. Wenn, dann wird sie sich aber gegen die erste Halbzeit der Partie richten. «Wir hatten Mühe», bilanziert denn auch Tuchel unmittelbar nach der Partie im TV-Interview. «Nachdem wir getroffen haben, waren wir zu passiv. Wir hatten direkt das Gefühl, etwas zu verlieren zu haben. Dafür haben sie uns zweimal bestraft», so der 52-Jährige. Die Reaktion darauf sei dann aber «brillant» gewesen.

«Es geht immer um die Reaktion. Fehler passieren, aber die Reaktion war exzellent», sagte Tuchel. Das Team habe sich den ersten Sieg sichern können – das «was man wollte».

Die Chance auf den nächsten Erfolg kriegt England am kommenden Dienstagabend. Im Spiel gegen Ghana wird Tuchels Team noch stärker favorisiert sein. Während England in der FIFA-Weltrangliste den 4. Platz innehat, liegt Ghana auf dem 73. Platz, und Kroatien belegt den 11. Rang.

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