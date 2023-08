Wechselt Harry Kane zu Bayern oder nicht? imago

In der Transfersaga um Harry Kane gibt es Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel zufolge noch keine endgültige Einigung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Wechsel von Harry Kane zu Bayern München stockt. Die geplante Ankunft in München verzögert sich.

Laut Bayern-Trainer Thomas Tuchel gebe es noch immer keine definitive Einigung.

Medienberichten zufolge soll der Stürmerstar aber noch am Freitag nach München reisen, um den Medizincheck zu absolvieren. Mehr anzeigen

«Wir arbeiten mit Hochdruck daran», berichtete der Coach des deutschen Rekordmeisters am Freitag an einer Pressekonferenz. «Es gibt Stand jetzt keine Entscheidung, keine Einigung.» Im Moment sei Kane «nicht unser Spieler», sagte Tuchel am Tag vor dem Supercup gegen RB Leipzig weiter, als er auf die mögliche taktische Ausrichtung der Münchner mit einem Spieler Kane gefragt wurde.

Der Verein arbeite aber «unter Hochdruck, mit höchster Priorität» am Wechsel des 30-Jährigen, der angeblich am Freitag in München die medizinische Untersuchung absolvieren soll. «Wir versuchen, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft aus England rauszuholen, das sagt schon alles», beschrieb Tuchel die Komplexität und Bedeutung des Bayern-Wunschtransfers. «Es ist ein Prozess.»

Medizincheck noch am Freitag

Neusten Berichten zufolge hat der Torjäger nach langem Hin und Her nun doch noch die Erlaubnis von Tottenham erhalten, nach München zu fliegen. Und Kane habe auch selber grünes Licht für den Transfer gegeben. So soll er nun doch am Freitag nach München fliegen.

Nach dem Medizincheck als letzte Hürde des Multi-Millionen-Euro-Wechsels sollte Kane, dessen Vertrag bei Tottenham Hotspur im Sommer 2024 ausläuft, dann einen hoch dotierten Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben.

Zuvor hatte sich die für Freitagvormittag erwartete Ankunft des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft in München um mehrere Stunden verzögert. Grund war laut «Sky», dass die Spurs bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer nochmals nachverhandeln wollten.