Die Türkei verabschiedet sich mit einem 3:2-Sieg gegen Gruppensieger USA versöhnlich von der WM. Arda Güler avanciert dabei zum jüngsten türkischen WM-Torschützen der Geschichte.

Die USA stehen trotz einer 2:3-Niederlage gegen die Türkei als Sieger der Gruppe D im Sechzehntelfinal. In einem unterhaltsamen Spiel in Los Angeles bewiesen die bereits ausgeschiedenen Türken Moral und verabschiedeten sich mit einem Sieg aus dem Turnier.

Die Amerikaner erwischten den besseren Start: Auston Trusty traf nach einem Eckball bereits in der 3. Minute zur frühen Führung. Doch die türkische Antwort liess nicht lange auf sich warten. Arda Güler nutzte einen Abwehrfehler eiskalt aus, glich aus kurzer Distanz zum 1:1 aus (10.) und trug sich damit als jüngster WM-Torschütze der Türkei in die Geschichtsbücher ein. Noch vor der Pause drehte Orkun Kökcü die Partie nach einem schnellen Angriff mit einer Direktabnahme komplett (31.).

Nach dem Seitenwechsel glich Sebastian Berhalter für die USA per Dropkick zunächst zum 2:2 aus (49.). Tief in der Nachspielzeit sicherte Kaan Ayhan den Türken schliesslich den späten 3:2-Erfolg (90.+8). Die USA treffen nun in der nächsten Runde auf Bosnien-Herzegowina, das sich als einer der acht besten Gruppendritten qualifiziert hat.

Im Parallelspiel in Santa Clara trennten sich Australien und Paraguay mit einem torlosen Remis. Die Australier kontrollierten die zähe und chancenarme Partie, da ihnen ein Punkt für den zweiten Gruppenrang reichte. Die Südamerikaner blieben offensiv völlig harmlos, dürfen als Gruppendritter aber weiterhin auf den Einzug in die K.o.-Phase hoffen.

Telegramme

Türkei – USA 3:2 (2:1)

Inglewood. – 70'492 Zuschauer. – SR Ghorbal. – Tore: 3. Trusty (Berhalter) 0:1. 10. Güler (Yılmaz) 1:1. 31. Yılmaz (Kökçü) 2:1. 49. Berhalter 2:2. 98. Ayhan 3:2.

Türkei: Çakır; Çelik (84. Söyüncü), Kabak, Bardakcı; Aydın (92. Müldür), Özcan, Kökçü (88. Ayhan), Elmalı; Güler, Yıldız (84. Uzun); Yılmaz (92. Kahveci).

USA: Turner; Scally (77. Freeman), Miles Robinson, McKenzie, Trusty; McKennie (86. Tillman), Berhalter, Reyna (76. Dest); Aaronson (77. Zendejas), Pepi, Weah (58. Pulisic).

Bemerkungen: Verwarnungen: 19. Berhalter.

Paraguay – Australien 0:0 (0:0)

Santa Clara. – 68'827 Zuschauer. – SR Turpin. – Tore: -

Paraguay: Gill; Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete (84. Canale); Cáceres, Maidana (46. Mauricio); Diego Gómez (92. Bobadilla), Cubas, Galarza (92. Alonso); Ávalos (67. Arce), Enciso.

Australien: Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine (84. Okon-Engstler), Behich; Volpato (58. Hrustić), Metcalfe; Irankunda (84. Yengi).

Bemerkungen: Verwarnungen: 46. Irvine. 77. Gómez.