Fans stürmen Rasen Tumulte überschatten Glasgow-Derby im Pokal

dpa

8.3.2026 - 19:18

Nach dem Ende des Glasgow-Derbys kam es zu tumultartigen Szenen.
Nach dem Ende des Glasgow-Derbys kam es zu tumultartigen Szenen.
KEYSTONE

Nach dem Elfmeterschiessen im Glasgow-Derby stürmen Fans beider Teams das Spielfeld. Die Polizei greift ein. 

DPA

08.03.2026, 19:18

Ausschreitungen haben das Pokalspiel zwischen den erbitterten Glasgower Fussball-Rivalen Rangers und Celtic überschattet. Nachdem Tomas Cvancara das Viertelfinale im Elfmeterschiessen mit dem Treffer zum 4:2 für Celtic entschieden hatte, stürmten Anhänger beider Clubs auf das Spielfeld im Ibrox Park.

Erst seien Gäste-Fans von Celtic auf den Rasen, dann hätten dies Anhänger der gastgebenden Rangers getan, wie der britische Sender BBC berichtete. Es seien Gegenstände geworfen worden, die Polizei sei eingeschritten. Angaben zu möglichen Verletzten und Festnahmen gab es zunächst nicht. Der schottische Fussball-Verband FA kündigte eine Untersuchung an und verurteilte die Zwischenfälle. Beide Clubs wollten sich laut BBC zunächst nicht offiziell äussern.

Rangers-Coach Röhl: Ergebnis nicht verdient

Das Spiel selbst war wenig attraktiv und endete 0:0, so dass die Entscheidung im Elfmeterschiessen fallen musste. Die Rangers waren über weite Strecken überlegen. Allerdings vergaben die Hausherren zweimal vom Punkt, während alle vier Celtic-Schützen trafen.

«Das Ergebnis ist enttäuschend. Elfmeterschiessen ist auch immer ein bisschen Glückssache. Wir waren die bessere Mannschaft über 120 Minuten», sagte Rangers-Coach Danny Röhl nach dem sogenannten Old Firm Derby zwischen den beiden grossen Glasgower Clubs. «Wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Aber im Fussball geht es um Ergebnisse, und heute haben wir nicht das Ergebnis bekommen, das wir verdient haben.»

