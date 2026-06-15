Hilflos an der Seitenlinie: Sabri Lamouchi beobachtet die 1:5-Niederlage Tunesiens gegen Schweden, nun ist er seinen Job los Keystone

Tunesien entlässt Cheftrainer Sabri Lamouchi kurz nach dem verpatzten WM-Auftaktspiel, das gegen Schweden 1:5 verloren ging.

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«Es wurde offiziell vereinbart, Trainer Sabri Lamouchi zu entlassen», schrieb der tunesische Fussballverband auf Instagram. Für die weiteren Gruppenspiele gegen Japan und die Niederlande wird Mondher Kebaier interimistisch übernehmen.

Der 56-jährige Kebaier trainierte die Nationalmannschaft Tunesiens bereits von 2019 bis 2022. Als Technischer Direktor des Verbands war er bereits mit dem Team zur Weltmeisterschaft gereist. Bei der WM 2022 in Katar hatten die Tunesier in der Vorrunde noch den späteren Finalisten Frankreich besiegt. Vier Jahre später geriet der Auftakt gegen Schweden jedoch zum Debakel für das Team.

«Das ist eine schmerzliche Niederlage. Sie tut weh. Den Wettbewerb mit einer solch herben Niederlage zu beginnen, ist schwer», sagte Lamouchi danach. Da ahnte der 54-jährige Franzose noch nicht, dass er gerade seine letzte Pressekonferenz als Nationaltrainer Tunesiens gab.

Übernommen hatte Lamouchi diese Aufgabe erst vor fünf Monaten. In den fünf Länderspielen seiner kurzen Amtszeit gab es nur einen Sieg gegen den WM-Aussenseiter Haiti (1:0). Tunesische Medien schrieben schon vor Beginn der Weltmeisterschaft von einem schwer zu führenden Team, in dem erfahrene und neu berufene Spieler kaum harmonieren. Schon der Afrika Cup im vergangenen Winter endete mit einem enttäuschenden Achtelfinal-Aus gegen Mali.