Traumjob für Fussballfans: 104 WM-Spielen schauen und dabei gut verdienen Keystone

Der amerikanische TV-Sender Fox und das Job-Portal Indeed halten Ausschau nach einem Fan, der sich alle 104 Spiele der Fussball-WM in diesem Sommer ansieht – und dafür 50'000 Dollar kassiert.

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Das kuriose Angebot, bei dem genau eine Person gesucht wird, veröffentlichte der Sender rund fünf Wochen vor dem Start des Turniers, das von 11. Juni bis 19. Juli dauert und bei dem erstmals 48 Nationen an den Start gehen.

Einsatzort für den Job ist der zentral gelegene Times Square in New York City. «Einem engagierten Bewerber winkt die einmalige Chance, jede Geschichte, jede Nation und jeden aufregenden Moment hautnah mitzuerleben und zu feiern», sagte Robert Gottlieb als Marketing-Chef von Fox Sports.

Besonders herausfordernd wird die Aufgabe am dritten und letzten Spieltag der Vorrunde. Dann finden gleich zwölf Mal zwei WM-Spiele gleichzeitig statt. Der gesuchte Fan sei dafür verantwortlich, «jede Minute des WM-Turniers» zu schauen und Social-Media-Inhalte während der WM zu erstellen. Die Rolle sei ideal für jemanden, «der die Begeisterung und die Emotionen des Turniers in Echtzeit einfangen kann».