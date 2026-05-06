  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM 2026 TV-Sender bietet 50'000 Dollar für das Anschauen von 104 WM-Spielen

SDA

6.5.2026 - 18:59

Traumjob für Fussballfans: 104 WM-Spielen schauen und dabei gut verdienen
Traumjob für Fussballfans: 104 WM-Spielen schauen und dabei gut verdienen
Keystone

Der amerikanische TV-Sender Fox und das Job-Portal Indeed halten Ausschau nach einem Fan, der sich alle 104 Spiele der Fussball-WM in diesem Sommer ansieht – und dafür 50'000 Dollar kassiert.

Keystone-SDA

06.05.2026, 18:59

Das kuriose Angebot, bei dem genau eine Person gesucht wird, veröffentlichte der Sender rund fünf Wochen vor dem Start des Turniers, das von 11. Juni bis 19. Juli dauert und bei dem erstmals 48 Nationen an den Start gehen.

Einsatzort für den Job ist der zentral gelegene Times Square in New York City. «Einem engagierten Bewerber winkt die einmalige Chance, jede Geschichte, jede Nation und jeden aufregenden Moment hautnah mitzuerleben und zu feiern», sagte Robert Gottlieb als Marketing-Chef von Fox Sports.

Besonders herausfordernd wird die Aufgabe am dritten und letzten Spieltag der Vorrunde. Dann finden gleich zwölf Mal zwei WM-Spiele gleichzeitig statt. Der gesuchte Fan sei dafür verantwortlich, «jede Minute des WM-Turniers» zu schauen und Social-Media-Inhalte während der WM zu erstellen. Die Rolle sei ideal für jemanden, «der die Begeisterung und die Emotionen des Turniers in Echtzeit einfangen kann».

Meistgelesen

Patrick Fischer: «Ich bin über das Vertrauen in Mitmenschen gestolpert»
Darum nimmt der Iran die Emirate so ins Fadenkreuz
Kiew zeigt Raketenstart – wird die «Flamingo» zur neuen Wunderwaffe?

Videos aus dem Ressort

So tickt PSG-Star Vitinha

So tickt PSG-Star Vitinha

06.05.2026

Enrique: «Denke ich an dieses Spiel, denke ich an die Worte von Nadal»

Enrique: «Denke ich an dieses Spiel, denke ich an die Worte von Nadal»

06.05.2026

Bayern-Trainer Kompany: «Wir wollen einfach nur das Spiel gewinnen»

Bayern-Trainer Kompany: «Wir wollen einfach nur das Spiel gewinnen»

06.05.2026

So tickt PSG-Star Vitinha

So tickt PSG-Star Vitinha

Enrique: «Denke ich an dieses Spiel, denke ich an die Worte von Nadal»

Enrique: «Denke ich an dieses Spiel, denke ich an die Worte von Nadal»

Bayern-Trainer Kompany: «Wir wollen einfach nur das Spiel gewinnen»

Bayern-Trainer Kompany: «Wir wollen einfach nur das Spiel gewinnen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Aus droht. FIFA weitet Sperre gegen Gianluca Prestianni aus

WM-Aus drohtFIFA weitet Sperre gegen Gianluca Prestianni aus

«Er kommt mindestens mal in Frage». Uli Hoeness bringt seinen Neffen als Kompany-Nachfolger ins Spiel

«Er kommt mindestens mal in Frage»Uli Hoeness bringt seinen Neffen als Kompany-Nachfolger ins Spiel

Liechtensteiner Cup. Vaduz müht sich zum 52. Cupsieg

Liechtensteiner CupVaduz müht sich zum 52. Cupsieg