Noch ist nicht klar, wer ab diesem Sommer Italiens neuer Nationaltrainer wird Keystone

Silvio Baldini übernimmt vorerst den Posten des italienischen Nationaltrainers.

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Wie Italiens Fussballverband mitteilte, wird der aktuelle Coach der U21-Auswahl bei den beiden Testspielen am 3. Juni in Luxemburg und vier Tage später in Griechenland an der Seitenlinie des vierfachen Weltmeisters stehen.

Die definitive Nachfolge von Gennaro Gattuso, der nach der verpassten Qualifikation für die WM 2026 zurückgetreten ist, soll erst im Anschluss geregelt werden. Als Favorit auf den Posten gilt Antonio Conte. Der aktuelle Trainer von Napoli betreute die «Azzurri» bereits zwischen 2014 und 2016.