Dickes Ausrufezeichen U21-Nati mit 320-Millionen-Truppe aus Frankreich auf Augenhöhe

Jan Arnet

14.11.2025

Alessandro Vogt schiesst die Schweiz gegen Frankreich zwischenzeitlich in Führung.
Alessandro Vogt schiesst die Schweiz gegen Frankreich zwischenzeitlich in Führung.
Keystone

Die 5021 Zuschauer im Stade de la Tuilière bekommen beim U21-EM-Quali-Spiel zwischen der Schweiz und Frankreich Spektakel geboten. Die Schweizer holen nach einer bärenstarken Leistung ein 1:1.

Jan Arnet

14.11.2025, 21:23

Es ist ein halbes Starensemble, das Frankreich in Lausanne auf den Platz schickt. Leny Yoro von Manchester United, 55 Millionen Euro Marktwert. Mathys Tel von Tottenham Hotspur, 35 Millionen Euro Marktwert. Ayyoub Bouaddi von Lille, 30 Millionen Euro Marktwert.

Insgesamt kommen die Franzosen laut «Transfermarkt.ch» auf einen Gesamtmarktwert von rund 320 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Schweizer A-Nationalmannschaft hat einen Marktwert von rund 240 Millionen Euro – die U21 gar von «nur» rund 36 Millionen Euro.

Von einem Klassenunterschied ist am Freitagabend aber überhaupt nichts zu sehen. Die Schweiz spielt besser. Das Team von Sascha Stauch erspielt sich in der ersten Halbzeit zahlreiche Top-Chancen und geht durch St.Gallen-Stürmer Alessandro Vogt in der 38. Minute verdient in Führung. 

In diesem Stil geht es auch nach der Pause weiter. Die Schweizer wirbeln über die Seiten und haben das Mittelfeld fest im Griff. Und vorne kommt immer wieder Vogt zu hervorragenden Abschlussmöglichkeiten. Der FCSG-Torjäger hat Chancen für einen Hattrick, lässt diese teilweise aber fahrlässig liegen. Auch Liam Chipperfield vergibt eine Hundertprozentige.

Frankreich kommt erst spät in die Gänge

Und die Franzosen? Enttäuschen eine Stunde lang auf ganzer Linie. Nach einem Dreifachwechsel kommt die hochgelobte Startruppe besser ins Spiel. Und in der 66. Minute sitzt dann gleich der erste Schuss aufs Tor von Silas Huber: Der eingewechselte Bournemouth-Stürmer Eli Junior Kroupi gleicht aus.

Das Tor gibt den Gästen Mut. Kurz darauf haben die Schweizer bei einem Pfostenschuss der Franzosen Glück. Später vergibt Innenverteidiger Jérémy Jacquet völlig freistehend aus nächster Nähe eine Mega-Chance und in der Schlussphase muss der lange beschäftigungslose Huber doch noch das eine oder andere Mal für die Nati retten. So geht die Punkteteilung am Ende in Ordnung.

Damit bleibt die Schweiz in der Qualifikation zur U21-EM weiter ungeschlagen und steht mit acht Punkten aus vier Spielen auf Rang 2. Am Dienstag wartet auf die Stauch-Elf eine Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Luxemburg.

