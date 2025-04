U21-Nati-Spieler glänzt bei Freiburg ++ Zesiger mit irrer Rettungstat ++ Schmidt steigt auf

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Nächster Rückschlag für Leverkusen im Titelrennen: Nach dem 1:1 bei St. Pauli ist der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung so gut wie geplatzt. Xhaka zeigt eine unauffällige Partie. Auffällig sind stattdessen die Gerüchte, die um den Nati-Captain die Runde machen: Galatasaray Istanbul soll heftig um Xhaka werben und ihn im Sommer verpflichten wollen.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund schlägt Gladbach 3:2 und macht einen grossen Schritt im Rennen um die Europacup-Plätze. Kobel hält, was es zu halten gibt, bei den beiden Gegentoren ist er machtlos.

Gladbach Jonas Omlin

Nachdem Omlin zuletzt mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich ausgefallen war, kehrt er am Wochenende ins Gladbach-Tor zurück, kann die Pleite gegen den BVB aber nicht verhindern. Bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld.

Gladbach Nico Elvedi

Hat Pech, dass er beim zwischenzeitlichen 2:1 der Dortmunder den Ball nach einer Flanke nicht klären kann. Und beim dritten BVB-Treffer lässt er Vorbereiter Chukwuemeka etwas zu viel Platz. Ihm die Schuld an den Gegentoren zu geben, wäre aber zu einfach.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz kann zum fünften Mal in Folge nicht gewinnen und rutscht im Kampf um die Champions-League-Plätze auf Platz 6 ab. Bitter: Der 2:2-Ausgleich für Wolfsburg fällt erst in der 89. Minute – direkt nach der Einwechslung von Widmer. Beim Spielstand bleibt es bis zum Schlusspfiff.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Was für ein verrücktes Spiel zwischen Union Berlin und Stuttgart! Zur Pause steht es 4:4 – so viele Tore hat es in der Bundesliga in einer Halbzeit zuvor noch nie gegeben. Stergiou macht wie die gesamte Stuttgart-Abwehr nicht den sichersten Eindruck. Beim ersten Gegentreffer ist es wohl er, der das Abseits aufhebt. Beim 0:2 verliert er Torschütze Leite aus den Augen. Danach findet Stergiou besser ins Spiel, kurz vor Schluss wird er ausgewechselt. Beim 4:4 bleibt es bis zum Schluss.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez verfolgt das Torspektakel von der Bank aus.

Stuttgart Fabian Rieder

Auch Rieder kommt in Berlin nicht zum Einsatz.

Augsburg Cédric Zesiger

Nach seiner Rot-Sperre kehrt Zesiger gegen Frankfurt in die Augsburg-Startelf zurück. Bei einem missglückten Befreiungsschlag hat er Glück, dass der Ball am Pfosten und nicht im Tor landet. Danach rettet Zesiger spektakulär vor der Linie für seinen bereits geschlagenen Goalie. Eine Mega-Rettungstat! So bleibt es auch dank Zesiger am Ende beim 0:0.

Zesiger verhindert die vermeintlich sichere Frankfurt-Führung. Screenshot Sport1

Frankfurt Aurèle Amenda

Der 21-Jährige sitzt bei Frankfurt abermals auf der Bank.

Freiburg Johan Manzambi

Nach seinem Siegtor in der Vorwoche darf der 19-Jährige gegen Hoffenheim erstmals überhaupt von Beginn an ran. Und erneut kann Manzambi überzeugen. 68 Minuten lang sorgt der U21-Nati-Spieler für Wirbel. In der 19. Minute trifft er nach einem starken Solo den Pfosten, neun Minuten später bereitet er das Führungstor der Freiburger herrlich mit der Hacke vor. Ein ganz starker Auftritt. Freiburg schlägt Hoffenheim 3:2 und rückt bis auf einen Punkt an die Champions-League-Plätze heran.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ein Achillessehnenriss setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Nach zweimonatiger Verletzungspause gibt Akanji sein Comeback. Bei Citys 2:0-Sieg gegen Everton wird er in den Schlussminuten eingewechselt.

Newcastle Fabian Schär

Schon unter der Woche traf Schär beim 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace und auch am Wochenende kann sich der Ostschweizer als Torschütze feiern lassen. Die Partie bei Aston Villa geht aber mit 1:4 verloren.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Dämpfer für Inter im Kampf um den Scudetto. Nach der 0:1-Pleite in Bologna rückt Verfolger Napoli zu den Mailändern auf, beide Teams haben nun 71 Punkte auf dem Konto. Das Siegtor schiesst Bologna erst in der 94. Minute, Sommer ist gegen den Seitfallzieher von Orsolini machtlos.

Bologna Remo Freuler

Freuler führt Bologna gegen Inter als Captain auf den Platz und spielt durch.

Bologna Dan Ndoye

Ndoye ist einer der auffälligsten Spieler des Spiels. Zu Beginn der Partie geht sein Distanzschuss nur ganz knapp am Tor vorbei, danach bereitet er beinahe das Führungstor für Bologna vor. Nach 76 Minuten hat er Feierabend.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer zeigt eine solide Partie, ohne gross aufzufallen. In der 88. Minute wird er beim Stand von 0:0 ausgewechselt.

Napoli Noah Okafor

Okafor darf mit Napoli weiter auf den Meistertitel hoffen. Der Schweizer spielt dabei aber keine grosse Rolle. Beim 1:0-Sieg in Monza sitzt Okafor zum vierten Mal in Folge 90 Minuten lang auf der Bank.

Empoli Nicolas Haas

Haas fehlt Empoli weiter wegen einer schweren Knieverletzung. Seine Teamkollegen holen gegen Venezia nur ein 2:2, damit bleibt Empoli auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt aber nur ein Punkt. Zum letzten Mal gewonnen hat Empoli übrigens im Dezember.

Parma Simon Sohm

Am Ostermontag wäre es zum Duell zwischen Parma und Juventus gekommen. Die Serie A hat nach dem Tod von Papst Franziskus aber alle Montagsspiele abgesagt.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Beim 3:1-Sieg gegen Girona steht Rodriguez nicht im Betis-Kader. Am Donnerstag musste er im Conference-League-Spiel gegen Jagiellonia früh verletzt ausgewechselt werden.

Sevilla Djibril Sow

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie holt Sevilla gegen Alavés immerhin mal wieder einen Punkt. Sow wird in der 60. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt, dabei bleibt es bis zum Ende.

Sevilla Ruben Vargas

Ruben Vargas hat sich vor zwei Wochen verletzt und fällt noch immer aus.

Real Valladolid Eray Cömert

Theoretisch ist der Klassenerhalt für Valladolid noch möglich, praktisch aber kaum: Nach der 2:3-Niederlage gegen Osasuna hat das Team von Cömert 16 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, bei sechs verbleibenden Spielen. Der Schweizer Verteidiger sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Zum zweiten Mal in Folge bleibt Köhn ohne Gegentreffer. Zum Feiern gibt es für die Monegassen trotzdem nicht viel, die Partie gegen Strassburg endet 0:0.

AS Monaco Denis Zakaria

Mit einem Kopfball hat Zakaria in der Schlussphase noch die Chance auf den Siegtreffer, der Ball fliegt aber übers Tor.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo hat eine starke Szene, als er die Vorarbeit leistet für eine grosse Chance der Monegassen. Ansonsten bleibt er unauffällig und wird nach 80 Minuten ausgewechselt.

Marseille Ulisses Garcia

Trotz der 0:3-Pleite in der Vorwoche kriegt Garcia in der Marseille-Verteidigung erneut das Vertrauen – und zahlt das mit einer starken Leistung gegen Montpellier zurück. Vor dem 1:0 holt er den Penalty heraus, das 4:0 bereitet Garcia mit einer Flanke vor. Am Ende siegt Marseille 5:1.

Montpellier Becir Omeragic

Nach der Kanterniederlage in Marseille ist der Klassenerhalt für Montpellier nur noch theoretisch möglich. Omeragic sieht insbesondere beim vierten Gegentreffer nicht gut aus, als er dem Torschützen viel zu viel Raum gewährt.

Toulouse Vincent Sierro

Das 0:1 bei Stade Reims ist die fünfte Pleite in Folge für Toulouse. Angst um den Ligaerhalt muss Sierro aber wohl trotzdem keine haben. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt sieben Punkte.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Erstmals seit Februar steht er in der Brest-Startelf, kann aber nicht wirklich Werbung in eigener Sache betreiben. Die Partie gegen Lens geht 1:3 verloren.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Dank eines 3:0-Sieges gegen Guimarães steht Benfica punktgleich mit Stadtrivale Sporting an der Tabellenspitze. Amdouni spielt aktuell aber nur eine Nebenrolle bei Benfica und kommt zum dritten Mal in Folge nicht zum Einsatz.

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Ferencvaros feiert gegen Nyíregyháza einen 7:0-Kantersieg und führt die Tabelle weiter an. Gartenmann ist beim Leader in der Verteidigung gesetzt und spielt durch.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Erst am kommenden Wochenende läuft der Spielbetrieb in der Eredivisie wieder. Jordan Lotomba fehlt Feyenoord aktuell aber ohnehin verletzt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Aufgrund des Cup-Finals wurden am Oster-Wochenende in den Niederlanden keine Spiele der Eredivisie ausgetragen.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah schiesst Ludogorets gegen Spartak Varna mit seinem 5. Liga-Tor in dieser Saison in der 87. Minute zum 2:1-Sieg. Damit ist Ludogorets weiter auf Meisterkurs.

Brügge Ardon Jashari

Brügge behauptet sich mit einem 5:0-Sieg bei Gent an der Tabellenspitze. Jashari wird in der 74. Minute ausgewechselt.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez kommt bei der Kanterniederlage von Gent nicht zum Einsatz.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Am Dienstagabend spielt Lüttich gegen OH Leuven. Wohl ohne Zeqiri, der zuletzt mit einer Knöchelverletzung ausgefallen ist.

Midtjylland Kevin Mbabu

Midtjylland spielt am Dienstagabend gegen Nordsjaelland. Mbabu wird die Partie wegen einer Gelbsperre verpassen.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Vergangene Woche flog Wüthrich gegen RB Salzburg vom Platz und verpasst damit das Duell gegen Blau-Weiss Linz. Aber auch ohne seinen Abwehrboss gewinnt Sturm Graz mit 2:0.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Nach zuletzt vier Siegen in Folge muss sich Lorient gegen Annecy mit einem Remis begnügen. Immerhin: Die Partie endet 0:0, damit spielt Mvogo zum zwölften Mal in dieser Saison zu null.

Greuther Fürth Noah Loosli

Lange konnte Fürth im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden. Nach der 0:1-Pleite gegen den KSC muss der Traum vom Aufstieg endgültig begraben werden. Loosli wird schon nach der 1. Halbzeit ausgewechselt.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 1:0 gegen Fürth sitzt Hunziker auf der Bank.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Gegen Schalke kann der HSV fast 90 Minuten lang in Überzahl spielen, muss sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen und Köln damit an der Tabellenspitze vorbeiziehen lassen. Muheim verpasst das Spiel mit einem Muskelfaserriss.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti steht in der Startelf und sieht schon früh die Gelbe Karte. Wohl auch deshalb wird er bereits zur Pause ausgewechselt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Gantenbein wird bei Schalke in der 60. Minute eingewechselt – und liefert in der Schlussphase den Assist zum 2:2.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kaiserslautern kassiert gegen Braunschweig (0:2) die dritte Pleite in Folge. Der Rückstand auf Platz 3 (Magdeburg) beträgt nun drei Punkte. Elvedi, normalerweise Stammspieler, kommt nicht zum Einsatz.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Ulm verliert gegen Hertha BSC 2:3, für Keller gibt es aber ein Erfolgserlebnis: Er trifft in der 10. Minute zur zwischenzeitlichen Führung.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Mit einem 3:1-Sieg gegen Münster übernimmt Köln die Tabellenführung der 2. Bundesliga. Schmied sitzt dabei nur auf der Bank.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Racioppi ist weiterhin nur Ersatz.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Beim 1:2 gegen Swansea wird Frey in der 2. Halbzeit eingewechselt, kann die Niederlage aber auch nicht mehr verhindern.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Leeds hat den Wiederaufstieg in die Premier League mit einem 6:0-Sieg gegen Stoke City perfekt gemacht. Schmidt kommt in der Schlussphase zum fünften Mal in Serie zu einem Kurzeinsatz.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors gewinnen gegen Estudiantes 2:0. Blondel sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.