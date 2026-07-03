Der Schweizer U21-Internationale Arlet Junior Zé setzt seine Karriere in der 2. Bundesliga fort. Der 20-jährige Flügelspieler wechselt ein Jahr vor Vertragsende vom FC Basel zu Eintracht Braunschweig.

Junior Zé kam beim FCB in der letzten Saison zu zwölf Einsätzen für die erste Mannschaft. Ab Januar spielte er leihweise und mit wenig Einsatzzeit in Dänemark beim FC Midtylland.