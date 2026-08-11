Der Ticket-Wahnsinn im Joggeli geht weiter. Wer sich am Dienstag noch Karten für den Testspiel-Kracher zwischen Basel und dem FC Barcelona sichern wollte, hatte kaum noch eine Chance. Gut zu wissen: Das Spiel am nächsten Sonntag ist live im Free-TV auf blue Zoom zu sehen.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Tickets für das kurzfristig organisierte Testspiel zwischen dem FC Basel und Barcelona am nächsten Sonntag machte die FCB-Website am Montag schlapp. Die Bebbi stoppten den Vorverkauf und kündigten an, das Ticketportal am Dienstagmittag erneut zu öffnen.

Doch wer am Dienstag zuerst sein Mittagessen geniessen und sich dann um Tickets kümmern wollte, kam viel zu spät. Im Warteraum waren zeitweise mehr als 120'000 Leute und warteten auf Tickets. Kurz darauf war die Seite nicht mehr erreichbar. Mittlerweile ist klar, dass das Spiel ausverkauft ist.

tickets.fcb.ch

Die gute Nachricht für alle Fussballfans, die sich kein Ticket sichern konnten: Die Partie können sie dennoch live mitverfolgen. Und zwar kostenlos im Free-TV auf blue Zoom oder im Stream auf dem Youtube-Kanal von blue Sport. Anpfiff ist um 16:30 Uhr.

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