Nach langem Rechtsstreit UEFA einigt sich mit Real Madrid bezüglich Super League

SDA

11.2.2026 - 16:23

Die Champions League erhält keine Konkurrenz.
Die Champions League erhält keine Konkurrenz.
Bild: Keystone

Die umstrittene europäische Super League im Fussball ist endgültig vom Tisch.

Keystone-SDA

11.02.2026, 16:23

11.02.2026, 16:52

Nach langem Rechtsstreit und einer möglichen Milliardenklage haben die UEFA und Real Madrid ihre heftige Auseinandersetzung um eine exklusive Liga für Top-Vereine beigelegt. Wie die UEFA und die Königlichen mitteilten, sei eine «Einigung zum Wohle des europäischen Klubfussballs» getroffen worden.

Damit endet ein seit 2021 schwelender, aufsehenerregender Streit zwischen dem Dachverband und Real Madrid als letztem von mehreren Vereinen, die mit der geplanten Gründung einer eigenen Superliga für grossen Wirbel gesorgt hatten. Einen Konkurrenz-Wettbewerb zur Champions League wird es nun nicht mehr geben.

