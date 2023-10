Die Schweizer Nati wird am 15. November Israel gegenüberstehen. Keystone

Die Schweizer Nati trifft im Rahmen der EM-Qualifikation am 15. November auf Israel. Dies hat die UEFA am Dienstagabend bestätigt. Wo die Partie stattfinden wird, ist noch offen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das EM-Quali-Spiel zwischen Israel und der Schweiz war auf den 12. Oktober geplant. Die UEFA hatte das Spiel jedoch vorzeitig verschoben.

Die Partie zwischen Israel und der Equipe von Murat Yakin soll nun am 15. November stattfinden. Den Spielort hat die UEFA noch nicht bekannt gegeben. Mehr anzeigen

Am kommenden Donnerstag hätte die Schweizer Nati in Israel um Punkte in der EM-Qualifikation gespielt. Nach den Angriffen auf Israel wurde das Spiel verschoben. Nun verkündet die UEFA auf ihrer Website den neuen Termin. Das Spiel findet am Mittwoch, 15. November 2023 statt.

Wo das Spiel genau stattfinden wird, ist noch unklar und wird «zu gegebener Zeit bekannt gegeben». Die UEFA werde die Situation weiterhin beobachten und mit den Mannschaften in Kontakt bleiben.