Israel könnte bald von der UEFA suspendiert werden imago images/Action Plus

Der europäische Fussballverband UEFA will laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP über den Ausschluss Israels abstimmen. Hintergrund ist der Krieg im Gazastreifen.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut AP strebt die UEFA eine Abstimmung über den Ausschluss Israels an.

Eine Mehrheit im Exekutivkomitee dürfte demnach für eine Suspendierung stimmen.

Israels Nationalteam steht kurz vor wichtigen WM-Qualifikationsspielen. Mehr anzeigen

Die UEFA könnte schon bald über den Ausschluss Israels aus dem internationalen Spielbetrieb entscheiden. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet, bewegt sich das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands in Richtung einer Abstimmung über eine Suspendierung – ausgelöst durch den anhaltenden Krieg im Gazastreifen.

Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen sei eine Mehrheit der 20 Mitglieder im Exekutivkomitee bereit, einen entsprechenden Beschluss zu unterstützen. Offiziell bestätigt ist die Abstimmung noch nicht.

Die Entscheidung hätte unmittelbare Folgen: Bereits in zwei Wochen muss Israels Nationalteam in der Qualifikation für die WM 2026 in Norwegen und Italien antreten. Ob diese Spiele wie geplant stattfinden können, ist unklar.

Die UEFA hat sich bislang nicht öffentlich zum weiteren Vorgehen geäussert. Der mögliche Ausschluss Israels dürfte in der Fussballwelt und weit darüber hinaus hohe Wellen schlagen.