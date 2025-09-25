  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nachrichtenagentur berichtet UEFA prüft Suspendierung Israels wegen Gazakrieg

Sven Ziegler

25.9.2025

Israel könnte bald von der UEFA suspendiert werden
Israel könnte bald von der UEFA suspendiert werden
imago images/Action Plus

Der europäische Fussballverband UEFA will laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP über den Ausschluss Israels abstimmen. Hintergrund ist der Krieg im Gazastreifen.

Agence France-Presse

25.09.2025, 15:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut AP strebt die UEFA eine Abstimmung über den Ausschluss Israels an.
  • Eine Mehrheit im Exekutivkomitee dürfte demnach für eine Suspendierung stimmen.
  • Israels Nationalteam steht kurz vor wichtigen WM-Qualifikationsspielen.
Mehr anzeigen

Die UEFA könnte schon bald über den Ausschluss Israels aus dem internationalen Spielbetrieb entscheiden. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet, bewegt sich das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands in Richtung einer Abstimmung über eine Suspendierung – ausgelöst durch den anhaltenden Krieg im Gazastreifen.

Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen sei eine Mehrheit der 20 Mitglieder im Exekutivkomitee bereit, einen entsprechenden Beschluss zu unterstützen. Offiziell bestätigt ist die Abstimmung noch nicht.

Die Entscheidung hätte unmittelbare Folgen: Bereits in zwei Wochen muss Israels Nationalteam in der Qualifikation für die WM 2026 in Norwegen und Italien antreten. Ob diese Spiele wie geplant stattfinden können, ist unklar.

Die UEFA hat sich bislang nicht öffentlich zum weiteren Vorgehen geäussert. Der mögliche Ausschluss Israels dürfte in der Fussballwelt und weit darüber hinaus hohe Wellen schlagen.

Meistgelesen

«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»
«Ich hätte nie gewollt, dass er stirbt» – Martin H. entschuldigt sich im Gerichtssaal
Kiews Drohnen zerstören zwei An-26-Transporter ++ Seedrohne explodiert an russischer Pier
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
Das sind die besten und schlechtesten Gemeinden der Schweiz