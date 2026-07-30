«Die UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände stehen geschlossen zusammen», schreibt die UEFA am Donnerstagnachmittag. Der Verband und die Mitglieder stehen gemeinsam hinter einem WM-Boykott, falls die FIFA den angekündigten Investorendeal durchzieht.

Die FIFA zauberte erst kürzlich eine neue Idee aus dem Hut: Ein Milliarden-Deal für die Rechte an ihren Fussballturnieren. Der Weltverband will einen Teil der kommerziellen Rechte an seinen Turnieren an Investoren verkaufen und damit mehr als vier Milliarden Dollar Erlös generieren.

Nach der Veröffentlichung des FIFA-Plans hagelt es Kritik von allen Seiten. Auch die UEFA steht auf die Bremse. Am Donnerstag hielt die UEFA mit ihren 55 Mitgliedsverbänden ein ausserordentliches Meeting.

Der Entscheid: «Die UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände stehen geschlossen zusammen. Wir lehnen den Vorschlag der FIFA, Eigentumsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen FIFA-Wettbewerben an private Investoren zu übertragen, einstimmig und unmissverständlich ab», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Die Weltmeisterschaft dürfe nicht zum Anlageobjekt werden. «Kein Teil davon darf jemals an private Investoren abgegeben werden.» Der europäische Fussballverband wählt deutliche Worte: «Es ist sowohl verantwortungslos als auch nicht zu rechtfertigen, dass ein Vorschlag von einer derart grossen Bedeutung für den Fußball im Geheimen entwickelt und beinahe zur Genehmigung gebracht wurde, ohne eine ernsthafte Konsultation mit denjenigen, denen die Verantwortung für den Fussball übertragen wurde. Dies ist nicht nur ein tiefgreifendes Führungsversagen, sondern eine Aufgabe der Pflicht der FIFA als Hüterin des Weltfussballs.»