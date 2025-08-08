  1. Privatkunden
Schweizer Bank soll Zahlungen blockieren UEFA überweist Millionen an russische Klubs – Ukraine geht leer aus

Tobias Benz

8.8.2025

Die UEFA unterstützt russische Klubs offenbar weiterhin mit sogenannten «Solidaritätszahlungen».
KEYSTONE

Laut einem Bericht des «Guardians» haben russische Vereine von der UEFA seit Beginn des Ukraine-Kriegs über 10 Millionen Euro an sogenannten «Solidaritätszahlungen» erhalten. Für die Ukraine fliesst derweil weniger Geld.

Tobias Benz

08.08.2025, 13:31

08.08.2025, 13:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut dem «Guardian» hat die UEFA seit Beginn des Ukraine-Kriegs russischen Klubs über 10 Millionen Euro an Solidaritätszahlungen überwiesen – obwohl diese vom Wettbewerb ausgeschlossen sind.
  • Ukrainische Vereine hingegen sollen weniger Gelder erhalten – angeblich wegen Bankauflagen in der Schweiz.
  • Fünf betroffene Klubs beschwerten sich in einem Brief an UEFA-Präsident Čeferin über diese «aussergewöhnliche Situation» und betonten ihre akute finanzielle Not.
  • Eine Stellungnahme der UEFA zu den Vorwürfen steht bislang aus.
Mehr anzeigen

Eigentlich sind russische Fussballklubs seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 vom europäischen Fussball ausgeschlossen. Doch obwohl sie auf dem Platz nicht mehr mittun dürfen, sollen sie weiterhin von der finanziellen Unterstützung der UEFA profitieren.

Das deckt der britische «Guardian» auf. Dem Bericht zufolge flossen während der letzten drei Jahre sogenannte «Solidaritätszahlungen» in Höhe von 10,8 Millionen Euro an den russischen Fussballverband.

Solche Gelder werden in der Regel an Vereine gezahlt, die auf nationaler Ebene nicht gut genug abschneiden, um sich für die europäischen Wettbewerbe zu qualifizieren. Damit will die UEFA laut eigenen Angaben «das Wettbewerbsgleichgewicht in den europäischen Spitzenligen aufrechterhalten».

Diese Zahlungen wurden für Russland offenbar nicht eingestellt – trotz Putins militärischen Angriffs auf die Ukraine. Laut «Guardian» überwies die UEFA für die Saisons 2022/23 und 2023/24 je 3,3 Millionen Euro an den russischen Verband, für die Spielzeit 24/25 stieg dieser Betrag auf 4,2 Millionen Euro.

Schweizer Bank hält offenbar Ukraine-Zahlungen zurück

Gleichzeitig soll die UEFA Zahlungen an ukrainische Klubs sogar eingestellt haben. Demnach hätten sich die Direktoren von fünf ukrainischen Vereinen mit einem Brief an UEFA-Präsident Aleksander Čeferin gewendet, um sich über diese «aussergewöhnliche Situation» zu beschweren.

So sollen die UEFA-Zahlungen an die Vereine Chornomorets und Real Pharma aus Odessa, IFC Metalurg aus Saporischschja, FSC Phoenix Mariupol aus Mariupol und FC Metalist 1925 aus Charkiw eingestellt worden sein.

Die Vereinsvorstände schrieben: «Aufgrund unserer Kommunikation mit dem nationalen Verband und UEFA-Vertretern wurde uns mitgeteilt, dass das Hindernis für die oben genannten Zahlungen in einigen völlig unklaren Anforderungen einer Bank in der Schweiz liegt.»

Angeblich soll die geografische Lage der Fussballvereine im «Kriegsgebiet» damit zusammenhängen, dass die Zahlungen nicht mehr ausgeführt werden. Um welche Schweizer Bank es sich dabei handelt, ist unklar.

UEFA-Stellungnahme bleibt vorerst aus

Weiter hiesse es in dem Schreiben, dass die ukrainischen Klubs derzeit besonders auf diese Zahlungen angewiesen seien, weil die finanziellen Ausgaben aufgrund der militärischen Aggression nicht durch mögliche Einnahmen ausgeglichen werden könnten.

«Viele treue ukrainische Fussballfans sind seit den ersten Tagen der Aggression an die Front gegangen, viele von ihnen werden leider nie wieder ihre Mannschaften im Stadion unterstützen können, da sie mit den Namen ihrer Lieblingsmenschen und dem Namen ihrer Lieblingsmannschaft auf den Lippen gestorben sind», zitiert der «Guardian» aus dem Brief an Čeferin.

Auf Anfrage habe ein Sprecher der UEFA der britischen Zeitung zunächst erklärt, man werde eine Stellungnahme zu den Zahlungen abgeben. Bislang habe der «Guardian» aber keine Antwort erhalten.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

