Zum Start der U21-EM in der Slowakei wird von der UEFA eine neue Regel ins Leben gerufen. Zeitspiel von Torhütern soll damit härter bestraft werden.

Wie die UEFA in einer Mitteilung bekannt gibt, gilt per sofort eine neue Zeitspiel-Regel, welche die Torhüter betrifft: «Mit dem heutigen Beginn der UEFA-U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei tritt eine von der IFAB (International Football Association Board) am 1. März 2025 beschlossene Regeländerung in Kraft. Die UEFA wendet ab sofort die angepasste Regel 12.2 der Spielregeln an: Hält ein Torhüter den Ball länger als acht Sekunden in den Händen, erhält das gegnerische Team einen Eckball zugesprochen.»

Bisher durfte ein Goalie den Ball sechs Sekunden in den Händen halten, danach gab es – zumindest nach Regelwerk – einen indirekten Freistoss für das gegnerische Team. In Tat und Wahrheit hielten die Keeper den Ball aber oft viel länger fest, bestraft wurden sie dafür praktisch nie. Nun sollen die Schiedsrichter genauer hinschauen und härter durchgreifen.

5-Sekunden-Countdown

«Die Acht-Sekunden-Zählung beginnt, wenn der Torhüter die volle Kontrolle über den Ball hat und nicht von einem gegnerischen Spieler angegriffen wird. Der Schiedsrichter zählt die letzten fünf Sekunden sichtbar herunter, sodass der Torhüter den Countdown sehen kann», heisst es in der Mitteilung.

Und weiter: «Wenn ein Gegenspieler während des Countdowns Druck auf den Torhüter ausübt oder ihn behindert, unterbricht der Schiedsrichter den Countdown und entscheidet auf indirekten Freistoss zugunsten des Torhüters.»

Die neue Regel gilt ab sofort für alle UEFA-Wettbewerbe. Also auch in der Champions League, Europa League und Conference League sowie bei der Frauen-EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli).

