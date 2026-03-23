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Änderungen im Nati-Aufgebot Ugrinic fehlt verletzt – Okafor rückt doch noch nach

Sandro Zappella

23.3.2026

Filip Ugrinic verpasst die anstehenden Länderspiele verletzt.
Filip Ugrinic verpasst die anstehenden Länderspiele verletzt.
sda

Noah Okafor kehrt ins Nationalteam zurück. Der 25-jährige Angreifer von Leeds United wird von Nationaltrainer Murat Yakin für die Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen nachnominiert, weil Filip Ugrinic verletzungsbedingt den Zusammenzug verpasst.

Sandro Zappella

23.03.2026, 12:23

23.03.2026, 12:35

Okafor stand letztmals im Herbst 2024 im Schweizer Aufgebot, danach war er von Yakin wegen teilweise mangelnder Einstellung nicht mehr ins Nationalkader berufen worden. Mittlerweile fand zwischen dem Stürmer, der am Samstag nach einer überstandenen Oberschenkelverletzung erstmals wieder mit Leeds auf dem Platz stand, und Yakin ein klärendes Gespräch statt.

Die Schweiz trifft am Freitag in Basel auf Deutschland (Spielbeginn 20.45 Uhr) und am Dienstag, 31. März, in Oslo auf Norwegen (18.00 Uhr).

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